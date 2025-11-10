Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, Visa și Mastercard sunt aproape de o înțelegere ce ar putea redefini regulile de funcționare ale rețelelor de plăți. Cele două companii ar urma să reducă gradual comisioanele de interschimb – aflate în prezent între 2% și 2,5% – cu aproximativ 0,1 punct procentual, într-un proces implementat în mai multe etape.

Această măsură ar aduce beneficii importante pentru marile lanțuri de retail, dar și pentru comercianții mai mici, care s-au plâns în repetate rânduri că taxele ridicate le afectează profitabilitatea.

O altă modificare majoră vizează regula „accept all cards”, care obligă magazinele să accepte toate cardurile unei rețele dacă primesc unul singur. Noua propunere ar permite retailerilor să refuze anumite carduri mai scumpe la procesare, cum sunt cele premium cu beneficii.

În plus, acordul ar introduce noi categorii de carduri – cu recompense, fără recompense sau comerciale – pentru care magazinele vor putea decide individual acceptarea, în funcție de costurile generate.

Negocierile actuale au ca scop finalizarea unui proces început în 2005, când mii de comercianți americani au acuzat rețelele Visa și Mastercard că impun comisioane excesive și reguli restrictive. De atunci, disputa a devenit unul dintre cele mai complexe cazuri antitrust din industria financiară americană.

Anul trecut, cele două companii au acceptat un acord estimat la 30 de miliarde de dolari, prin care au promis reducerea comisioanelor cu 0,04 puncte procentuale timp de trei ani și menținerea nivelului mediu sub pragul actual pentru o perioadă de cinci ani.

Deși Visa și Mastercard continuă să nege acuzațiile de practici anticoncurențiale, noul compromis ar putea include și reguli privind suprataxele aplicate anumitor tipuri de plăți, precum și cerințe suplimentare de transparență pentru bănci și procesatori.

Dacă înțelegerea va fi aprobată, ea ar putea deveni cea mai amplă reformă a sistemului de plăți electronice din SUA din ultimii 20 de ani, cu posibile efecte și asupra piețelor internaționale, inclusiv în Uniunea Europeană.