Planurile BCE de a lansa o versiune digitală a monedei unice până la finalul deceniului întâmpină o opoziție tot mai vizibilă în Parlamentul European și în mediul bancar. Potrivit Financial Times, mai multe instituții financiare și politicieni din statele membre cer o reevaluare a proiectului, considerând că beneficiile pentru public sunt neclare.

Înaintea audierii decisive de la Bruxelles, 14 mari bănci europene, printre care Deutsche Bank, BNP Paribas și ING, au atras atenția că o monedă digitală emisă direct de BCE ar putea submina serviciile de plată dezvoltate în sectorul privat.

Cele 14 instituții sunt reunite sub Inițiativa Europeană de Plăți (EPI), creată pentru a oferi o soluție de plată alternativă la Visa și Mastercard. Prin portofelul digital Wero, EPI intenționează să creeze o platformă comună pentru plăți digitale în întreaga Uniune.

Într-o poziție comună, băncile europene afirmă că „actuala configurare a euro digital pe segmentul de retail abordează în mare măsură aceleași metode utilizate de companiile private, fără a oferi o valoare adăugată clară pentru consumatori”.

Raportorul Parlamentului European pentru proiect, Fernando Navarrete, membru al Partidului Popular European, consideră că ideea unei monede digitale europene trebuie redusă la esențial. El propune ca euro digital să fie utilizat doar pentru plăți offline, fără conexiune la internet, și nu pentru tranzacții online în timp real, așa cum prevede planul BCE.

Navarrete avertizează că extinderea funcționalităților ar putea genera „ecosisteme paralele de plăți care împiedică extinderea soluțiilor private pe plan european”. Potrivit acestuia, moneda digitală ar trebui lansată doar dacă sectorul privat european nu reușește să concureze eficient cu furnizorii americani de plăți.

Dezbaterea vine la scurt timp după ce Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat măsurile pregătitoare pentru emiterea euro digital, cu un program pilot planificat pentru 2027 și o posibilă lansare oficială în 2029.

Inițiativa a fost lansată în 2020, iar Comisia Europeană a propus cadrul legislativ în 2023, invocând scăderea accelerată a folosirii numerarului și dependența Europei de furnizorii de plăți din SUA.

Vicepreședintele BCE, Piero Cipollone, a explicat în septembrie că scopul proiectului este de a apăra „libertatea, autonomia şi securitatea noastră”, într-un context în care monedele stabile (stablecoins) garantate în dolari, sprijinite de președintele american Donald Trump, câștigă teren în Europa.

În ultimii cinci ani, plățile în numerar au scăzut de la 72% la 52% în magazinele din zona euro.

Un raport realizat de PwC, la cererea băncilor europene, estimează că introducerea euro digital ar putea genera costuri de până la 30 de miliarde de euro pentru sistemul financiar. BCE a respins această cifră, considerând că investițiile nu ar depăși șase miliarde de euro.

Chiar dacă unii europarlamentari cer prudență, miniștrii de Finanțe din zona euro au transmis săptămâna trecută un mesaj de susținere, salutând „progresele recente” și solicitând adoptarea rapidă a legislației necesare.

Președinta BCE, Christine Lagarde, insistă că moneda digitală europeană este esențială pentru autonomia strategică a Uniunii, într-o perioadă marcată de competiție globală și tensiuni geopolitice.

Totuși, o parte a industriei bancare avertizează că lansarea unei monede digitale paralele ar putea slăbi rolul actual al euro și ar duce la o fragmentare a sistemului de plăți europene, tocmai într-un moment în care Uniunea caută să-și consolideze unitatea financiară.