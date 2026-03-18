Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat că, în luna ianuarie, a votat în Parlamentul European pentru adoptarea setului unic de reguli armonizate, denumit „al 28-lea regim”, care urmărește să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga UE. Acest cadru permite antreprenorilor, fondatorilor și companiilor să înființeze o companie EU Inc în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social. Astăzi, Comisia Europeană a prezentat oficial propunerea pentru implementarea EU Inc.

”În luna ianuarie am votat în Parlamentul European pentru adoptarea setului unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană. Astăzi, Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru EU Inc. – care urmează să fie discutată în Parlamentul European şi adoptată până la sfârşitul acestui an”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Europarlamentarul PNL explică că EU Inc va simplifica procedurile pentru companii, permițând transmiterea informațiilor o singură dată printr-o interfață UE care conectează registrele naționale.

Ulterior, Comisia Europeană va crea un registru central la nivelul UE, iar companiile EU Inc vor primi codul de identificare fiscală și codul de TVA fără a mai depune documente suplimentare.

Totodată, toate procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe întreaga durată de viață a unei companii.

”Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid şi mai ieftin: societăţile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvenţă pentru a facilita lichidarea operaţiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce şi să testeze idei inovatoare şi să înceapă din nou, dacă este necesar”, subliniază Virgil Popescu.

Acesta spune că propunerea de astăzi va elimina formalităţile cu prezenţă fizică, va oferi proceduri digitale pentru operaţiunile de finanţare şi va simplifica transferul de acţiuni.

”Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acţiuni şi procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăţilor din UE Inc. acces la bursă”, spune el.

”Opţiunea pe acţiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivităţii, în special pentru întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare”, subliniază Virgil Popescu.

De asemenea, întreprinderile din cadrul EU Inc. vor putea decide în ce stat membru să fie înființate.

Europarlamentarul subliniază că propunerea prevede o listă a practicilor interzise, pentru a garanta că societățile EU Inc. sunt tratate echitabil, la fel ca firmele naționale.

Virgil Popescu precizează că legislația națională privind aspectele sociale și ocuparea forței de muncă rămâne neschimbată.

”Acestea se vor aplica societăţii EU Inc. în acelaşi mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului naţional al societăţilor comerciale. Garanţiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societăţii EU Inc., inclusiv în ceea ce priveşte normele privind codeterminarea”, precizează Popescu.

Europarlamentarul PNL menționează că firmele din EU Inc. vor putea crea diverse clase de acțiuni, cu drepturi economice sau de vot diferite.

El explică că această flexibilitate le poate permite fondatorilor să își protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.

De asemenea, Virgil Popescu precizează că Comisia va analiza în continuare posibilitatea ca telemunca transfrontalieră să fie permisă integral pentru companiile nou-înființate și pentru cele inovatoare în expansiune, prin viitorul pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.