Statul va decide valoarea pensiei lunare pentru fiecare participant, eliminând dreptul acestuia de a alege suma pe care dorește să o încaseze.

Este prevăzută o perioadă maximă de plată de 8 ani pentru conturile cu active sub 122.976 lei și o perioadă minimă de plată de 8 ani pentru cele care depășesc acest prag.

Practic, durata plăților nu mai depinde de dorința beneficiarului, ci de limitele impuse de autorități.

O altă prevedere este cea privind indexarea pensiei private. În varianta susținută de ASF și APAPR, actualizarea sumelor lunare în funcție de inflație sau de câștigurile fondului nu mai este decisă de membru, ci de stat.

Aceasta înseamnă că titularul contului nu mai are control asupra profitului obținut din investițiile realizate din propriile sale contribuții.

Potrivit propunerilor actuale, plata integrală a pensiei private ar fi posibilă doar pentru conturile sub 15.372 lei. Pentru sumele mai mici, plata se poate face eșalonat, dar doar pe o perioadă de maximum 12 luni.

Prin comparație, varianta alternativă – respinsă de autorități – prevedea o plată integrală pentru sume sub 30.000 lei și eșalonarea pe maximum 60 de luni pentru sumele mai mari.

Specialistul în pensii private George Moț a explicat că aceste modificări contravin principiilor OECD și dreptului constituțional al cetățenilor de a dispune liber de proprietatea privată.

El a subliniat că propunerile legislative lasă statul să decidă totul – de la valoarea pensiei până la indexare și durata plății – fără consultarea reală a participanților.

Moț a reamintit că încă din 19 august au fost transmise propuneri concrete către Guvern, Ministerul Muncii, ASF și partidele parlamentare, însă acestea nu au fost discutate în mod transparent în comisiile din Senat și Camera Deputaților.