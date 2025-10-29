Analistul Adrian Negrescu critică așa-numita „reformă” anunțată la ANRE, ANCOM și ASF. În realitate, consideră el, reforma nu ar fi decât o simplă scamatorie financiară, nu o restructurare autentică menită să optimizeze activitatea acestor instituții.

Managerul companiei de consultanță Frames a explicat că multe dintre posturile eliminate erau oricum neocupate, iar reducerile salariale propuse sunt minore comparativ cu veniturile mari ale angajaților.

Negrescu a adăugat că măsurile anunțate, precum diminuarea cu 10% a salariilor și amânarea bonusurilor până în 2027, nu pot fi considerate o reformă, ci doar intervenții temporare, „măsuri de avarie”.

În opinia sa, adevărata soluție ar fi fost o regândire completă a modului de funcționare a acestor instituții, care acționează adesea reactiv, exemplificând prin falimentele din piața financiară gestionate de ASF sau prin lipsa de intervenție a ANRE în criza prețurilor la energie.

„Demonstrația de ,,reformă” a celor de la ANRE, ANCOM si ASF pare a fi doar o scamatorie financiară, nicidecum o restructurare, o optimizare a modului în care aceste instituții acționează în interesul statului român. Multe dintre posturile eliminate erau bugetate și neocupate, iar tăierile salariale sunt ridicole raportat la sumele uriașe câștigate de angajații acestor instituții. Nu vorbim de o reformă ci de o cosmetizare a bugetelor acestor instituții, fără o țintă foarte clară, fără o legislație coerentă care să limiteze excesele de tip salarial. Faptul că se taie 10% din salarii și se amână plata bonusurilor și a primelor până în 2027 nu reprezintă decât măsuri de avarie, nicidecum o reformă. Soluția nu era sa ,,coafezi’’ bugetele, ci să vii cu o regândire a modului în care acționează aceste instituții, de cele mai multe ori reactiv – vezi cazurile falimentelor în serie gestionate de ASF sau lipsa de acțiune a ANRE în piața de energie electrică în contextul liberalizării prețurilor”, scrie Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu a sugerat că instituțiile de reglementare ar trebui reunite într-o singură structură națională de autorizare, cu procese de reglementare simple, digitalizate și coordonate.

Totodată, el a susținut că partea de control ar trebui reorganizată într-o entitate comună, care să includă și ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului), pentru a permite acțiuni integrate și eficiente.

Negrescu a mai punctat că ANRE, ASF, ANCOM și chiar Banca Națională a României sunt instituții publice, iar angajații acestora sunt bugetari.

În consecință, el a propus o lege a salarizării unitare care să stabilească grile clare de venituri, corelate cu importanța și complexitatea activităților desfășurate.