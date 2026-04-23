Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European și spune că bugetul UE este tema centrală pentru România
Nicușor Dan, președintele României, a anunțat că participă la reuniunea informală a Consiliului European, organizată în Cipru, unde sunt discutate subiecte cu impact asupra cetățenilor și asupra economiei europene.
El a arătat că pentru România, cea mai importantă temă de pe agendă este viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, discuțiile sunt în curs și implică alegeri dificile privind modul în care vor fi alocate resursele la nivel european.
Președintele a explicat că este nevoie de un răspuns coordonat la nivel european pentru a reduce efectele evoluțiilor din Orientul Mijlociu și pentru a asigura stocurile necesare de combustibil.
Președintele României spune că politica de coeziune trebuie menținută ca pilon central
Nicușor Dan a subliniat că politica de coeziune a fost și trebuie să rămână un element central al Uniunii Europene, fiind esențială pentru solidaritatea între statele membre.
În același timp, el a arătat că Uniunea trebuie să aloce resurse și pentru alte domenii, precum competitivitatea, securitatea, politica agricolă comună, conectivitatea și inovarea, cu accent pe vecinătatea imediată.
Potrivit acestuia, România poate beneficia de prosperitate și securitate doar în cadrul unei Uniuni Europene puternice, iar acest lucru presupune existența unui buget adaptat obiectivelor politice asumate.
Nicușor Dan spune că sunt necesare resurse noi pentru viitorul buget european
Președintele a explicat că pentru a susține aceste obiective este nevoie de identificarea unor resurse noi pentru bugetul Uniunii Europene, menționând că aceste fonduri se întorc ulterior în investiții în statele membre.
El a mai arătat că Uniunea Europeană trebuie să dispună de suficiente resurse proprii pentru a-și îndeplini obiectivele stabilite.
În același context, Nicușor Dan a precizat că există progrese în direcția competitivității, iar foaia de parcurs „One Europe, one market” urmează să fie prezentată și semnată în cadrul reuniunii informale a Consiliului European.
„Particip în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European. Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil.
Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile.
Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată.
Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari. România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre.
E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm.
Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs „One Europe, one market” va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”, arată Nicușor Dan într-o postare pe rețelele de socializare.
