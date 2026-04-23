Nicușor Dan, președintele României, a anunțat că participă la reuniunea informală a Consiliului European, organizată în Cipru, unde sunt discutate subiecte cu impact asupra cetățenilor și asupra economiei europene.

El a arătat că pentru România, cea mai importantă temă de pe agendă este viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, discuțiile sunt în curs și implică alegeri dificile privind modul în care vor fi alocate resursele la nivel european.

Președintele a explicat că este nevoie de un răspuns coordonat la nivel european pentru a reduce efectele evoluțiilor din Orientul Mijlociu și pentru a asigura stocurile necesare de combustibil.

Nicușor Dan a subliniat că politica de coeziune a fost și trebuie să rămână un element central al Uniunii Europene, fiind esențială pentru solidaritatea între statele membre.

În același timp, el a arătat că Uniunea trebuie să aloce resurse și pentru alte domenii, precum competitivitatea, securitatea, politica agricolă comună, conectivitatea și inovarea, cu accent pe vecinătatea imediată.

Potrivit acestuia, România poate beneficia de prosperitate și securitate doar în cadrul unei Uniuni Europene puternice, iar acest lucru presupune existența unui buget adaptat obiectivelor politice asumate.

Președintele a explicat că pentru a susține aceste obiective este nevoie de identificarea unor resurse noi pentru bugetul Uniunii Europene, menționând că aceste fonduri se întorc ulterior în investiții în statele membre.

El a mai arătat că Uniunea Europeană trebuie să dispună de suficiente resurse proprii pentru a-și îndeplini obiectivele stabilite.

În același context, Nicușor Dan a precizat că există progrese în direcția competitivității, iar foaia de parcurs „One Europe, one market” urmează să fie prezentată și semnată în cadrul reuniunii informale a Consiliului European.