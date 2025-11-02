Victor Ponta a reacționat pe Facebook după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind posibilitatea înghețării salariului minim pe economie pentru anul viitor. Fostul șef al Guvernului a pledat pentru o majorare a acestuia, susținând că actualul nivel nu mai asigură un trai decent și că situația economică o impune.

„Argumente: România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare inflație, ceea ce înseamnă că, în 2025, salariul minim a scăzut în termeni reali. Cele mai multe firme plătesc deja salarii mult peste nivelul minim, pentru că altfel își pierd angajații. În special în domeniile construcțiilor și serviciilor, românii au oferte mult mai avantajoase din partea majorității țărilor din Europa de Vest”, a scris Ponta.

El a atras atenția că venitul minim actual, de aproximativ 3.000 de lei, este insuficient pentru a acoperi cheltuielile lunare într-un oraș mare din România.

„O viață decentă într-un oraș mare din România este practic imposibilă cu un venit lunar de 3.000 de lei!”, a subliniat fostul premier.

Ponta a explicat că, deși majorarea salariului minim ar aduce beneficii bugetului de stat, prin contribuțiile sociale suplimentare, aceasta ar trebui însoțită de măsuri fiscale pentru companiile mici și mijlocii, care resimt cel mai acut presiunea taxelor.

„Pe de altă parte, firmele private mici au fost deja grav afectate de creșterea TVA-ului și a tuturor celorlalte taxe și impozite. În concluzie: salariul minim trebuie majorat, dar, în același timp – așa cum am făcut în fiecare an în perioada 2013–2015 – alături de creșterea salariului minim (care este benefică atât pentru oameni, cât și pentru Bugetul de Stat, prin contribuțiile mai mari la CAS), firmele mici trebuie să beneficieze de facilități și stimuli fiscali compensatorii!”, a punctat el.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că o creștere a salariului minim ar antrena modificări în lanț asupra altor venituri și cheltuieli bugetare, întrucât acest indicator influențează peste 40 de acte normative și mecanisme financiare.

Astfel, potrivit analizelor guvernamentale, este „foarte probabil” ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și în 2026 la nivelul actual.

În replică, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 că premierul a amânat luarea unei decizii definitive, dar a recunoscut că există argumente economice solide pentru creșterea salariului minim.