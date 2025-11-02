Potrivit studiului „Pay Transparency Readiness Check”, realizat de EY în prima jumătate a anului 2025, doar 15% dintre companiile participante din România se declară pregătite pentru implementarea Directivei Europene privind transparența salarială — semnificativ sub media europeană de 20%.

Sondajul, desfășurat în 33 de țări, a inclus 55 de organizații din România, din domenii diverse. Peste 80% dintre acestea au început deja demersuri pentru alinierea la noile cerințe, însă se află într-un stadiu incipient.

84% dintre companii spun că întâmpină dificultăți în aplicarea Directivei. Printre principalele obstacole se numără lipsa normelor locale de implementare, sistemele interne de raportare neactualizate, politicile salariale insuficient documentate și lipsa unor grile de evaluare a posturilor.

„Directiva 2023/970 va produce o schimbare de paradigmă privind modul în care companiile din România abordează transparența salariilor”, a declarat Claudia Sofianu, Partener Servicii de Consultanță în Resurse Umane, EY România.

Ea subliniază că firmele pot transforma cerințele europene într-un avantaj competitiv:

„Putem privi Directiva ca pe o oportunitate de a construi politici salariale bazate pe criterii obiective, de a comunica mai transparent și de a dezvolta competențele interne necesare pentru a gestiona echitabil remunerația angajaților.”

Studiul arată că 41% dintre companiile românești nu monitorizează diferențele salariale între femei și bărbați, în timp ce doar o cincime o fac din motive de conformare cu alte reglementări, precum Directiva CSRD.

„Aplicarea principiului egalității de remunerare este încă împiedicată de lipsa transparenței”, explică Anca Atanasiu, avocat și Senior Managing Associate la Băncilă, Diaconu și Asociații, casa de avocatură asociată EY. „În prezent, diferența de plată între femei și bărbați în UE este de 13%, iar efectele se resimt și pe termen lung, prin decalaje la pensii și feminizarea sărăciei.”

Peste 80% dintre firmele respondente intenționează să aplice indicatori de evaluare a decalajelor salariale și să corecteze diferențele existente. Printre metodele planificate se numără calcularea diferenței de salariu mediu și sondaje interne privind satisfacția angajaților.

Deși majoritatea preferă să păstreze informațiile despre remunerație în interiorul organizației, tot mai multe companii explorează comunicarea transparentă a criteriilor de stabilire a salariilor și a beneficiilor.

În cadrul evenimentului „Work in Motion” organizat de EY în octombrie 2025, Nicoleta Dumitru, Manager Senior EY România, a prezentat acțiunile prioritare pentru angajatori: