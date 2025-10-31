Numărul salariaților plătiți la nivelul salariului minim legal din Franța – Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) – rămâne ridicat, deși în ușoară scădere față de începutul anului trecut.

Potrivit unei note publicate de Dares, serviciul statistic al Ministerului Muncii din Franța, 2,2 milioane de angajați din sectorul privat neagricol, reprezentând 12,4% din total, au fost remunerați la nivelul SMIC în urma revalorizării din 1 noiembrie 2024.

La acea dată, salariul minim orar brut a fost majorat anticipat cu 2%, ajungând la 11,88 euro. Creșterea a fost decisă pentru a compensa inflația și a proteja veniturile celor mai vulnerabili lucrători.

Comparativ cu 1 ianuarie 2024, ponderea angajaților plătiți la acest nivel a scăzut cu 2,2 puncte procentuale, însă raportul Dares arată că salariul minim continuă să afecteze puternic anumite categorii de salariați și sectoare economice.

Studiul evidențiază o diferență clară între tipurile de contracte: aproape un sfert dintre angajații cu normă parțială (24,5%) câștigă SMIC, față de doar 9,6% dintre cei cu normă întreagă.

De asemenea, lucrătorii din întreprinderile foarte mici, cu mai puțin de nouă angajați, sunt aproape de două ori mai numeroși printre beneficiarii salariului minim (19,4%), comparativ cu cei din companiile mari (10,8%), potrivit Capital.fr. Pe măsură ce crește dimensiunea firmei, scade proporția celor plătiți la nivelul minim legal.

Diferențele de gen rămân puternice: femeile constituie 59,2% dintre beneficiarii SMIC, adică 1,3 milioane de persoane. Dares explică această disproporție prin faptul că femeile sunt supra-reprezentate în locuri de muncă part-time și în sectoare tradițional mai prost plătite, precum serviciile la domiciliu, comerțul alimentar sau curățenia.

În plus, în domenii precum „bureaux d’études și servicii pentru întreprinderi”, 66,3% dintre beneficiarii salariului minim sunt femei, deși acestea reprezintă doar 39,8% din totalul angajaților. Situația este și mai accentuată în „chimie și farmacie”, unde femeile reprezintă 84% dintre lucrătorii la SMIC.

Cele mai mari concentrații de angajați plătiți la nivelul salariului minim se regăsesc în comerțul alimentar (35,3%), în serviciile la domiciliu (53,6%) și în restaurantele fast-food (56,3%). Urmează turismul și ospitalitatea (28,2%), confecțiile și pielăria (24,7%), precum și comerțul cu amănuntul nealimentar (25,5%).

Aceste domenii se caracterizează printr-un număr mare de contracte temporare sau cu fracțiune de normă și o putere redusă de negociere salarială.

La polul opus, mai puțin de 5% dintre salariați sunt plătiți la SMIC în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum băncile, asigurările, metalurgia sau profesiile juridice și contabile.

Dares subliniază că aceste diferențe reflectă nu doar structura pieței muncii franceze, ci și persistenta polarizare dintre industriile cu salarii ridicate și cele dependente de forță de muncă ieftină.