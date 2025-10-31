Banca Națională a României (BNR) a realizat, în vara acestui an, două achiziții publice care au atras atenția opiniei publice și a mediului economic.

Potrivit unei investigații Newsweek, instituția a cheltuit în total peste 5,5 milioane de lei pentru aprovizionarea cantinei interne cu produse alimentare variate. Prima licitație a vizat achiziționarea de fructe de mare, pește proaspăt, pește congelat și alte produse derivate din pește, pentru suma de 1.954.360 de lei.

Cea de-a doua licitație a avut ca obiect furnizarea de legume proaspete și conservate, destinate bunei funcționări a unităților de alimentație din cadrul BNR, pentru suma de 3.593.820 de lei.

În urma reacțiilor apărute în spațiul public, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, a precizat că licitațiile respective reprezintă achiziții curente, desfășurate conform legislației și procedurilor interne, iar plățile nu sunt făcute integral, ci doar pe măsură ce se consumă produsele.

El a subliniat că angajații instituției își plătesc mesele la cantină din fonduri proprii, iar sumele alocate sunt permanent verificate de Curtea de Conturi.

„Cei 2.000 de angajați își plătesc masa la cantină. Sumele respective sunt controlate de Curtea de Conturi. Sunt cheltuieli curente”, a precizat Dan Suciu.

Reprezentantul BNR a adăugat că politica instituției este una transparentă și supusă controlului extern, menționând că angajații beneficiază de un pachet salarial competitiv și de o serie de avantaje menite să le ofere stabilitate și performanță la locul de muncă. Printre acestea se numără și acordarea a 12 salarii compensatorii la pensionare.

Scandalul nu i-a scăpat din vedere nici economistului Radu Georgescu, care a criticat dur pe rețelele sociale amploarea cheltuielilor efectuate de BNR. El a afirmat că, în timp ce premierul le cere românilor să accepte măsuri de austeritate, banca centrală ar face achiziții care sfidează bunul-simț și realitatea economică.

Georgescu a mai spus că, în ultimele luni, BNR ar fi avut cheltuieli de protocol considerabile, în timp ce mediul privat nu își permite asemenea sume.

Economistul a subliniat că rolul principal al Băncii Naționale este protejarea populației de inflație, însă România continuă să înregistreze una dintre cele mai mari rate din Europa.

El a remarcat că țara noastră se situează pe locul al doilea la nivel continental, depășită doar de state aflate în conflict, precum Ucraina și Rusia, și a considerat că aceasta este o dovadă a ineficienței instituției.

Totodată, Radu Georgescu a susținut că relația dintre stat și cetățeni s-a degradat profund. Dacă nu vor exista reforme profunde și o schimbare reală de atitudine în instituțiile publice, România riscă să piardă și mai mulți cetățeni activi, care vor prefera să plece în țări unde munca și taxele sunt respectate.