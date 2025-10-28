Potrivit explicațiilor oferite de Radu Georgescu, urmează vremuri foarte complicate pentru aceste categorii profesionale, iar situația devine și mai dificilă pentru cei aflați în poziții de management sau conducere.

Contextul mesajului său este legat de anunțul făcut de compania Amazon, care intenționează să realizeze cel mai mare val de concedieri din istoria sa, vizând 10% dintre angajații din birouri, adică din categoria așa-numitelor „white-collar jobs”.

Radu Georgescu a subliniat că, în ultimii ani, s-a lucrat intens la dezvoltarea de automatizări, iar puțini angajați au conștientizat faptul că aceste procese tehnologice duc, de fapt, la înlocuirea propriilor lor activități.

„Vin vremuri foarte complicate pentru cei care lucreaza in contabilitate, IT, HR, marketing , operatiuni. Si mai complicat daca esti manager sau director. Amazon vrea sa concedieze cel mai mare numar de angajati din istorie. Adica 10% din angajatii de la birouri, „white-collar jobs”. In ultimii ani s-a lucrat intens la automatizari. Putini au realizat ca isi automatizeaza propriile joburi”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Economistul a menționat că le-a spus de mai mulți ani colegilor săi că va veni o perioadă în care competențele clasice, precum realizarea notelor contabile sau cunoașterea legislației fiscale, nu vor mai avea valoare economică semnificativă.

El a precizat că a observat personal modul în care aplicațiile dezvoltate chiar de el, precum CFO App și Maxfin, reușesc să îndeplinească sarcini profesionale mai rapid și mai precis decât el însuși. Aceste instrumente tehnologice reprezintă un exemplu concret al modului în care digitalizarea și automatizarea schimbă radical modul de lucru în domeniile economice și administrative.

În opinia economistului, singura soluție reală în fața avansului automatizării este adaptarea intelectuală și profesională. El consideră că succesul în viitor va depinde de capacitatea oamenilor de a gândi, de a inova și de a înțelege noile modele economice care se conturează în era tehnologică actuală.

„Colegilor mei le-am spus de mai multi ani ca va veni o perioada in care nu ne va da nimeni nici macar 10 lei ca stim sa facem note contabile sau ca stim legi fiscale. Am observat ca aplicatiile CFO App si Maxfin fac lucrurile mai rapid si mai bine decat mine, cel care le-am dezvoltat. In fata automatizarii singura sansa este sa gandim. Sa inovam si sa intelegem noile modele economice”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.