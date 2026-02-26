Fostul premier al României, Victor Ponta, susține că inflația reprezintă deja „un cancer” de care România nu reușește să se vindece. El a afirmat că măsurile economice luate de Guvern, precum creșterile de taxe, împrumuturile publice și oprirea investițiilor, au contribuit la accentuarea acestui fenomen.

Potrivit lui Ponta, toți românii – indiferent de venit, vârstă sau domeniul de activitate – pierd aproximativ 10% pe an din veniturile lor din cauza inflației. Fostul premier a contestat comparațiile cu situația din Europa, susținând că datele contrazic aceste afirmații.

El a precizat, pe contul său de Facebook, că, deși unii ar putea să învinovățească factori externi sau politici, realitatea este că efectele inflației rezultă din lipsa înțelegerii economiei reale și din credința că problemele se rezolvă prin ordonanțe de urgență și propagandă plătită.

„INFLAȚIA este deja un cancer de care România nu reușește să se vindece. Măsurile economice luate de Guvern (creșteri de taxe, împrumuturi publice, oprirea investițiilor) au dus la accentuarea acestui flagel. Practic, toți românii – săraci sau bogați, tineri sau vârstnici, angajați la stat sau în mediul privat – pierd aproximativ 10% pe an din ceea ce câștigă, doar din cauza inflației. Să nu mi se spună că ”așa este și în Europa”, pentru că tabelul de mai sus contrazice această afirmație. Sigur, propagandiștii useriști vor spune că este vina lui Putin, a lui Ciolacu, a primarilor sau, de ce nu, a vizigoților și ostrogoților. Dar adevărul este simplu: dacă nu înțelegi cum funcționează economia reală și crezi că orice problemă se rezolvă prin ordonanțe de urgență și propagandă plătită, acesta este efectul”, a scris Ponta.

Postarea sa a fost făcută la o zi distanță după datele publicate de Eurostat. În ianuarie 2026, rata anuală a inflației a urcat la 8,5%, mult peste media de 2% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

În timp ce inflația în UE a scăzut ușor, de la 2,3% în decembrie 2025 la 2% în ianuarie 2026, România rămâne prima în topul țărilor cu cele mai mari scumpiri. Aceasta înseamnă că prețurile în România cresc de peste patru ori mai rapid decât media europeană.

Cele mai mici creșteri de prețuri au fost raportate în Franța (0,4%), Danemarca (0,6%) și Finlanda și Italia (ambele cu 1%). După România, cele mai ridicate rate ale inflației au fost în Slovacia (4,3%) și Estonia (3,8%).

Comparativ cu luna decembrie 2025, inflația a scăzut în 23 de state membre, inclusiv în România, unde a coborât ușor de la 8,6% la 8,5%. Într-o țară nivelul inflației a rămas neschimbat, iar în alte trei state a crescut.

În zona euro, inflația anuală a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026, față de 2% în decembrie 2025, situându-se sub ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. Cea mai mare parte a creșterii prețurilor a venit din serviciile oferite populației, urmate de alimente, alcool și tutun. Prețurile la energie au scăzut, reducând astfel impactul general al inflației.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile precum energia și alimentele și este urmărită atent de BCE pentru deciziile de politică monetară, a coborât ușor, de la 2,3% la 2,2%.

În România, Institutul Național de Statistică arată că inflația anuală a fost de 9,62% în ianuarie, ușor mai mică decât în decembrie, când era de 9,69%. Serviciile s-au scumpit cu 11,59%, produsele nealimentare cu aproape 10%, iar alimentele cu aproape 8%. Comparativ cu luna decembrie, prețurile în ianuarie au crescut cu 0,86%, iar creșterea medie a prețurilor în ultimele 12 luni a fost de 7,7%.