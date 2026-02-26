Darryl Nirenberg și-a depus jurământul în calitate de ambasador al Statele Unite ale Americii în România. Ambasada SUA la București a transmis că se așteaptă la o colaborare strânsă sub conducerea sa, cu scopul de a aprofunda relația puternică și durabilă dintre cele două țări.

Acesta își va prelua oficial mandatul după ce va prezenta scrisorile de acreditare președintelui România. Nominalizarea sa a fost anunțată pe 25 mai 2025 de către președintele Donald Trump. Cu o experiență de 40 de ani, Darryl Nirenberg va continua să reprezinte și să promoveze interesele Statelor Unite ale Americii la București.

”Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat oficial pe 18 iunie 2025 și confirmat în funcție pe 19 decembrie prin votul Senatului Statelor Unite ale Americii. Ambasada SUA la București a transmis felicitări și a subliniat așteptările privind contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Donald Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite.