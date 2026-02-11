Nicușor Dan a câștigat două dispute importante cu Parlamentul și Guvernul. Curtea Constituțională (CCR) a decis că două legi sunt neconstituționale, după ce președintele le contestase:

Legea care modifica Legea minelor (Legea nr. 85/2003);

Legea care modifica regulile pentru cimitire, crematorii și servicii funerare (art. 14 din Legea nr. 102/2014).

Judecătorii CCR au fost unanimi în decizie și au spus că scopul acestor legi era să permită statului sau autorităților locale să dea direct unor persoane fizice locurile din cimitire sau crematorii, fără licitație.

În Parlament, s-a discutat și votat modificarea regulilor privind proprietatea publică a statului sau a primăriilor. Mai exact, este vorba despre concesionarea directă, adică excepția de la regula licitației publice. Asta înseamnă că legile voiau să schimbe modul în care statul sau primăriile pot folosi terenurile pentru activități miniere sau din jurul minelor, fără să fi fost discutat asta în Camera inițială.

Curtea Constituțională a spus că legea este neconstituțională pentru că nu a fost votată corect în Parlament.

Cele două Camere ale Parlamentului (Senatul și Camera Deputaților) au votat versiuni foarte diferite ale legii. Camera Deputaților a adăugat reguli importante care schimbau modul în care se pot da în concesiune anumite terenuri și locuri. Aceste schimbări nu fuseseră discutate la început, în Senat.

Asta încalcă regula numită principiul bicameralismului, care spune că ambele Camere trebuie să dezbată aceeași lege în mod real, nu una complet schimbată pe parcurs.

Din acest motiv, Curtea a decis că legea care modifica Legea minelor și legea privind cimitirele și crematoriile este neconstituțională în totalitate.

Pentru că a găsit deja această problemă de procedură, Curtea nu a mai analizat și alte critici despre conținutul legii.