CCR declară neconstituțională legea care modifica regulile pentru mine și concesionarea locurilor din cimitire
Nicușor Dan a câștigat două dispute importante cu Parlamentul și Guvernul. Curtea Constituțională (CCR) a decis că două legi sunt neconstituționale, după ce președintele le contestase:
- Legea care modifica Legea minelor (Legea nr. 85/2003);
- Legea care modifica regulile pentru cimitire, crematorii și servicii funerare (art. 14 din Legea nr. 102/2014).
Judecătorii CCR au fost unanimi în decizie și au spus că scopul acestor legi era să permită statului sau autorităților locale să dea direct unor persoane fizice locurile din cimitire sau crematorii, fără licitație.
În Parlament, s-a discutat și votat modificarea regulilor privind proprietatea publică a statului sau a primăriilor. Mai exact, este vorba despre concesionarea directă, adică excepția de la regula licitației publice. Asta înseamnă că legile voiau să schimbe modul în care statul sau primăriile pot folosi terenurile pentru activități miniere sau din jurul minelor, fără să fi fost discutat asta în Camera inițială.
CCR anulează legea și Ordonanța Guvernului privind autorizarea construcțiilor pentru infrastructura de transport și metrou
Curtea Constituțională a spus că legea este neconstituțională pentru că nu a fost votată corect în Parlament.
Cele două Camere ale Parlamentului (Senatul și Camera Deputaților) au votat versiuni foarte diferite ale legii. Camera Deputaților a adăugat reguli importante care schimbau modul în care se pot da în concesiune anumite terenuri și locuri. Aceste schimbări nu fuseseră discutate la început, în Senat.
Asta încalcă regula numită principiul bicameralismului, care spune că ambele Camere trebuie să dezbată aceeași lege în mod real, nu una complet schimbată pe parcurs.
Din acest motiv, Curtea a decis că legea care modifica Legea minelor și legea privind cimitirele și crematoriile este neconstituțională în totalitate.
Pentru că a găsit deja această problemă de procedură, Curtea nu a mai analizat și alte critici despre conținutul legii.
„Rezumat
Curtea Constituțională a statuat că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, deoarece nici Ordonanța Guvernului nr.36/2024 și nici legea de aprobare nu pot fi acte normative de nivelul legii ordinare, ci se încadrează în domeniul legii organice configurat de art.73 alin.(3) lit.m) din Constituție.
Argumente
I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, Curtea a constatat că, prin art.I și art.II pct.2, Ordonanța Guvernului nr.36/2024 instituie o excepție de la regula prevăzută la art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, și, respectiv, la art.37 alin.(6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr.50/1991, norme juridice cu caracter organic care reglementează procedura și înscrisurile necesare pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor. Or, dispoziţiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeaşi forţă juridică. Întrucât legea care aprobă o ordonanţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională, Curtea a constatat că ambele acte normative au fost adoptate în mod greșit ca acte normative ordinare, contrar art.1 alin.(5), art.73 alin.(3) lit.m) coroborat cu art.76 alin.(1) și art.115 alin.(1) din Constituție.
Pe de altă parte, Curtea a mai constatat că legea criticată nu contravine art.1 alin.(4), art.16 alin.(1) și (2), art.61 alin.(1) și art.147 alin.(4) din Constituție, întrucât aceasta nu are caracter individual, ci vizează un domeniu de reglementare de interes public.
II. Fiind constatată neconstituționalitatea extrinsecă a actelor normative criticate, în ansamblul lor, Curtea nu a mai examinat criticile de neconstituționalitate intrinsecă, această analiză rămânând fără obiect.”
