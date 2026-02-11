O nouă amânare la CCR pe pensiile magistraților: următorul termen este 18 februarie

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să amâne cu încă o săptămână decizia privind pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Anunțul a fost făcut de biroul de presă al CCR.

Ședința CCR s-a desfășurat în prezența tuturor judecătorilor. În sală a fost prezent și Gheorghe Stan, care intrase în concediu paternal. Sesizarea la CCR privind reforma pensiilor magistraților a fost depusă de Înalta Curte a Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a atras atenția că România riscă să piardă 231 de milioane de euro nerambursabili, bani care ar fi putut fi folosiți pentru achiziția a 2.000 de ambulanțe, construirea a 100 de școli sau inaugurarea a 50 de kilometri de autostradă.

El a explicat că România și-a asumat, încă din noiembrie 2021, prin PNRR, reforma pensiilor speciale, pentru a crea un sistem echitabil, în care pensia să reflecte anii de muncă și să se aplice tuturor românilor, echilibrând totodată bugetul țării.

Potrivit ministrului, de atunci niciun guvern nu s-a ocupat serios de problemă, iar unele proiecte legislative au încercat să mimeze reforma. El a precizat că Ilie Bolojan a fost primul prim-ministru care a făcut pași concreți, depunând toate demersurile legale pentru reforma pensiilor magistraților și pregătind o alternativă constituțională aprobată de Comisia Europeană.

Pîslaru a spus că proiectul de lege a fost contestat de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în octombrie 2025 Curtea Constituțională l-a respins pe vicii de procedură. Ulterior, guvernul a refăcut procedura și a retrimis proiectul, însă CCR a amânat de patru ori decizia finală.

Ministrul a subliniat că tergiversarea deciziei pune în pericol 231 de milioane de euro și a criticat ceea ce a numit „capturarea justiției de un cerc de interese politice”, care neagă prerogativa guvernului de a echilibra bugetul și afectează echilibrul puterilor în stat. El a adăugat că iresponsabilitatea autorităților va avea consecințe și că este timpul ca România să acționeze.