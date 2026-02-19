Procesul lui Victor Micula se apropie de final, după aproape cinci ani de anchete, amânări și dezbateri judiciare.

Condamnat în primă instanță pentru acces ilegal la un sistem informatic, verdictul definitiv va fi anunțat de Curtea de Apel Alba Iulia pe 19 martie 2026, în contextul în care instanța a respins ultimele încercări ale apărătorilor de a tergiversa procesul.

Ultima ședință a avut loc miercuri, însă Victor Micula nu a fost prezent. În schimb, la tribunal a asistat tatăl său, Viorel Micula, cunoscut om de afaceri. Apărătorii au solicitat suspendarea procesului și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru clarificarea unor aspecte juridice legate de infracțiunea de acces ilegal la sistemul informatic, dar cererea a fost respinsă de completul de judecată după deliberări de doar zece minute.

Procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia s-a opus suspendării procesului, susținând că procedura poate continua fără interpretări suplimentare ale instanței supreme. După o pauză de deliberare de aproximativ zece minute, completul de judecată a respingerea solicitării de sesizare a ÎCCJ, ceea ce a permis continuarea judecării apelului.

În dezbaterile finale, avocații lui Victor Micula au cerut achitarea acestuia și a polițiștilor trimiși în judecată în același dosar. În schimb, procurorul a cerut majorarea pedepselor, considerând că sancțiunea stabilită în primă instanță nu reflectă gravitatea faptelor.

Anterior, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acces ilegal la sistemul informatic al Ministerului de Interne, unde ar fi căutat informații despre anumite persoane.

Alți trei polițiști implicați în dosar au fost, de asemenea, condamnați:

Camelia Erdei – 2 ani și 8 luni pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic;

Alin Claudiu Zanca – 3 ani pentru abuz în serviciu;

Claudiu-Mihai Rengle – 3 ani pentru abuz în serviciu (pensionar).

Dosarul a fost amânat repetat încă din decembrie 2025, după mutarea la Curtea de Apel Alba Iulia, ca urmare a solicitărilor apărătorilor, inclusiv pentru schimbarea încadrării juridice a faptelor. Instanța a respins toate cererile și a stabilit termene scurte pentru a evita prelungirea inutilă a procesului.