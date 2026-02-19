În acest interval, postul Realitatea Plus este obligat să își oprească emisia obișnuită și să difuzeze exclusiv textul sancțiunii, pentru a informa publicul cu privire la încălcările constatate.

Decizia de suspendare a fost luată săptămâna trecută, pe 11 februarie, fiind una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate de CNA. Postul a contestat hotărârea în instanță și a încercat să blocheze aplicarea acesteia printr-o ordonanță președințială, procedură rapidă prin care instanța poate dispune o măsură provizorie până la soluționarea definitivă a cauzei. În paralel, există și un proces pe fond, potrivit informațiilor publicate de Pagina de media.

Curtea de Apel a respins însă, pe 17 februarie, cererea formulată de televiziune privind suspendarea sancțiunii până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Instanța a stabilit că nu există temei pentru suspendarea măsurii impuse de CNA. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, iar cererea trebuie depusă la Curtea de Apel București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, sub sancțiunea nulității. Hotărârea a fost pronunțată la 17.02.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Termenul pentru judecarea procesului pe fond a fost stabilit pentru 17.03.2026, la o dată ulterioară suspendării efective a emisiei.

„Respinge capătul de cerere privind suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive ca nefondat. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, în caz de formulare, la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Termen pe fond 17.03.2026”, este scris în decizia publicată pe Portalul Instanţelor de Judecată.

Tot pe 17 februarie, CNA a analizat și o cerere de reanalizare depusă de reprezentanții postului, însă aceasta a fost respinsă. Sancțiunea aplicată televiziunii controlate de familia lui Maricel Păcuraru are la bază numeroase încălcări constatate pe parcursul a zece zile din luna noiembrie, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Printre abaterile reținute se numără promovarea Ancăi Alexandrescu înainte de debutul oficial al campaniei și atacarea contracandidaților acesteia. În evaluarea CNA, dezbaterile difuzate în perioada analizată au fost lipsite de imparțialitate.