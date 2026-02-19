Codul Rutier 2026 stabilește expres situațiile în care luminile de avarie sunt obligatorii sau permise.

Potrivit Poliția Română, acestea se folosesc atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când se deplasează foarte lent și constituie un pericol pentru ceilalți participanți la trafic sau atunci când este remorcat.

„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română.

Avariile trebuie pornite și în cazul unor defecțiuni tehnice care limitează deplasarea mașinii. De asemenea, ele pot fi utilizate pentru a avertiza șoferii din spate în legătură cu un pericol care impune reducerea bruscă a vitezei.

În cazul participării la un cortegiu funerar sau la tractare, luminile de avarie sunt folosite pentru semnalizare suplimentară.

Unii conducători auto le pornesc și atunci când dau cu spatele. Aceasta este o măsură de avertizare suplimentară, însă nu este obligatorie, potrivit ProMotor.

Există o practică frecvent întâlnită în trafic, numită informal metoda românească. Aceasta presupune oprirea oriunde, indiferent dacă zona este interzisă, urmată de pornirea avariilor.

Unii șoferi consideră că, dacă stau doar două minute sau au o urgență, pot opri într-o intersecție, într-o curbă, pe linia de tramvai sau în alte locuri unde oprirea este interzisă.

Legea nu recunoaște astfel de justificări. Lipsa unui loc de parcare, descărcarea bagajelor sau o oprire scurtă nu reprezintă motive legale pentru folosirea avariilor.

Nerespectarea obligației de a semnaliza corect manevrele, inclusiv oprirea sau punerea în mișcare, este sancționată conform art. 116 din Codul Rutier. În 2026, amenda este de 2 sau 3 puncte, ceea ce înseamnă între 405 și 607,5 lei.

Pentru oprire neregulamentară, sancțiunea este mai mare. Aceasta este de 4 sau 5 puncte de amendă, adică între 810 și 1.012,5 lei.

Legea permite excepții doar în cazul în care oprirea este involuntară.

Aceasta înseamnă situații precum o defecțiune tehnică apărută pe traseu, o problemă de sănătate sau un accident.

În afara acestor cazuri, simpla aprindere a luminilor de avarie nu oferă nicio imunitate și nu înlătură răspunderea contravențională.

Șoferii trebuie să știe că avariile au rol de avertizare în caz de pericol, nu de justificare pentru încălcarea regulilor de oprire și staționare.