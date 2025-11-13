Potrivit jurnalistului Victor Ciutacu, disputa dintre cele două are o miză uriașă, atât politică, cât și financiară. El susține că tensiunile ar fi apărut după ce Oana Gheorghiu s-ar fi apropiat de zona guvernamentală, acceptând o colaborare cu premierul Ilie Bolojan și fiind propusă pentru o poziție de vicepremier cu atribuții în restructurarea companiilor de stat și în listarea acestora la bursă. Decizia ar fi fost luată fără consultarea partenerei sale din ONG, Carmen Uscatu, fapt care ar fi generat nemulțumiri și o ruptură evidentă în relația lor.

Victor Ciutacu consideră că problema de fond nu este doar implicarea Oanei Gheorghiu în sfera politică, ci mai ales lupta pentru controlul fondurilor impresionante acumulate de asociația „Dăruiește Viața”. În opinia jurnalistului, banii din depozitele și plasamentele organizației, proveniți din donațiile românilor și ale companiilor private, reprezintă punctul central al conflictului dintre cele două fondatoare.

„Deranj mare la vârful statului și, implicit, al propagandei rezist. Minciuna frumos ambalată, intitulată Dăruiește viața, promovată insistent de ONG-ul omonim, cu ajutorul diverselor vedete de carton și al influencerilor cerșetori de avantaje, stă să crape. Culmea, nu din cauza așa-zisului spital construit de privați în curtea, pe terenul și cu aparatura statului, pentru construcția căruia s-au cheltuit munți de bani din donațiile românilor simpli și ale firmelor particulare. Ci pentru că una dintre membrele binomului activist s-a dedulcit la putere politică și administrativă. Mai exact Oana Gheorghiu, care s-a întovărășit la ceas de seară cu Ilie Bolojan să se ducă vicepremier pe restructurarea companiilor statului și listarea la bursă a companiilor atractive fără să-și anunțe asociata. Și, mai mult decât atât, spre stupoarea Oanei Uscatu, fără să părăsească asociația neguvernamentală care a devenit, în ultimii ani, aspirator de bani și generator de influență politică”, a declarat Victor Ciutacu, conform România TV.

Jurnalistul susține că Oana Gheorghiu se află într-o situație de incompatibilitate, deoarece nu poate ocupa simultan o funcție guvernamentală și, în același timp, să dețină o poziție activă într-un ONG care are legături și interese în zona publică. Totodată, această dublă postură ar vulnerabiliza imaginea și activitatea asociației în raport cu autoritățile și cu susținătorii săi.

„Stare de fapt care, pe de o parte, într-adevăr, o pune într-o situație de certă incompatibilitate, fiindcă nu poți fi concomitent și făcător de politici publice, și lobbystul intereselor private și politice ale ONG-urilor. Pe de altă parte, prezența Oanei Gheorghiu la Palatul Victoria vulnerabilizează organizația în relația cu guvernul și cu donatorii”, a mai spus jurnalistul.

În același timp, Carmen Uscatu, care se află într-un turneu mediatic intens, ar insista ca Oana Gheorghiu să se retragă din organizație pentru a-i permite preluarea conducerii acesteia. Ea s-ar fi întors recent din Statele Unite, unde se afla pentru studii, după ce a fost informată despre evoluția tensiunilor din cadrul asociației.

„Dar cea mai importantă fractură în relația celor două activiste cu gură mare e bătălia pentru controlul munților de bani aflați încă în depozitele sau în plasamentele Dăruiește viața și al donațiilor recurente. Aici e marea bubă, nu că Oana Gheorghiu s-ar fi vopsit politic fără știința și acordul asociatei sale apolitice Carmen Uscatu, o activistă militantă rezist cel puțin la fel de activă și de nocivă ca și proaspăt numita viceprim-ministru. Reîntoarsă urgent din Statele Unite, unde o trimisese legitima sete de carte care te lovește când te apropii de 50 de ani și ai lăsat acasă un business de zeci de milioane de euro, aceasta din urmă e într-un maraton tv de nestăvilit. Unde spune fix același lucru, asociata să rămână la guvern, să facă bine poporului și să se retragă odată din ONG-ul de succes. Pentru a-l prelua ea”, a subliniat Ciutacu.

Victor Ciutacu mai afirmă că ruptura dintre cele două activiste are implicații mai ample, dincolo de disputa internă, sugerând că „rezultatul încăierării e o uriașă lovitură dată planului soroșist de preluare a puterii politice prin intermediul ONG-urilor”.