Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, a anunțat că subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, inițial stabilită la 58,18 euro/ha pentru primăvara anului 2025, a fost ajustată la 20 euro/ha. Această reducere a fost necesară după ce numărul cererilor depășise aproape de patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu permite suplimentarea fondurilor.

O subvenție reprezintă un ajutor financiar oferit de stat agricultorilor, menit să susțină desfășurarea activităților lor și să acopere o parte din cheltuielile generate de lucrările agricole, de protecție a mediului sau de întreținere a solului.

În realitate, agricultorii beneficiază de sprijin financiar atunci când respectă anumite reguli sau aleg să reducă volumul producției pentru a proteja mediul înconjurător.

Daniela Rebega a precizat că eco-schema PD-28, de natură voluntară și la care fermierii decid dacă participă, a fost implementată ca răspuns la schimbările recente din normele europene referitoare la GAEC 8.

GAEC 8 reprezintă o normă europeană din cadrul PAC, parte a mecanismului de „condiționalitate” a subvențiilor, care stabilește obligațiile fermierilor pentru a putea beneficia de plățile de bază în agricultură.

Conform acestei norme, GAEC 8 impune agricultorilor să păstreze 4% din suprafața terenului neutilizată, sub formă de pârloagă, pentru a contribui la protecția biodiversității; astfel, din 100 de hectare, doar 96 puteau fi cultivate pentru a rămâne eligibili la plățile directe.

„Comisia Europeană a eliminat obligația din GAEC 8, dar a cerut statelor membre să vină cu o alternativă plătită, adică o eco-schemă”, a explicat Rebega.

În acest context a luat naștere PD-28, măsură aprobată de Comisia Europeană, care dispunea inițial de un buget de 103 milioane de euro și viza o suprafață de aproximativ 1,7 milioane de hectare.

Participarea la schemă este opțională, iar agricultorii care au ales să se înscrie au trebuit să dedice 2% din terenul arabil zonelor neproductive sau să creeze elemente de peisaj pentru a se conforma regulilor.

„Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a transmis Cezar Gheorghe, expert în comerțul de cereale.

La încheierea perioadei de depunere a cererilor la APIA, fermierii au solicitat înscrierea a 5,7 milioane de hectare, depășind semnificativ estimarea inițială de 1,7 milioane de hectare.

„Am avut cereri mult mai multe. Suprafața a crescut de la 1,7 milioane la 5,7 milioane de hectare, iar acest lucru a însemnat că plata a trebuit să fie micșorată”, a spus Rebega.

Având la dispoziție un buget neschimbat de 103 milioane de euro și o suprafață solicitata de peste trei ori mai mare decât estimarea inițială, suma acordată pe hectar a fost redusă la 20 euro.

Această valoare reprezintă nivelul de bază stabilit în prezent și poate fi ajustată anual, în funcție de suprafața efectivă implicată.

Chiar dacă valoarea subvenției a fost redusă la 20 euro/ha, aceasta se aplică întregii suprafețe a fermei și nu doar celor 2% de teren lăsați neutilizați.

„O fermă de 100 ha trebuie să lase 2% din terenul fermei neproductiv, dar primește 20 euro/ha pentru toate cele 100 ha, deci 2.000 euro în total. Raportat la cele 2 ha neproductive, fermierul primește efectiv 1.000 euro/ha. Deci, dacă ai 100 de hectare, trebuie să lași, ca fermier, două hectare nelucrate, dar beneficiezi de suma pentru toată suprafața”, a subliniat Rebega.

Fermierii reclamă că diminuarea subvenției este mult mai severă decât suma anunțată primăvara trecută și își exprimă nemulțumirea față de lipsa de previzibilitate a schemei.