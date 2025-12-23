În mod obișnuit, plata pensiilor începe la data de 1 a fiecărei luni. În ianuarie 2026, acest calendar va fi însă decalat. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt declarate nelucrătoare, iar instituțiile publice și Poșta Română nu vor avea activitate.

Situația este complicată și mai mult de faptul că zilele de 3 și 4 ianuarie cad în weekend, ceea ce face imposibilă distribuirea pensiilor la aceste date. În aceste condiții, livrarea pensiilor prin poștă va începe abia luni, 5 ianuarie 2026.

Distribuția nu va fi însă din nou întreruptă. Zilele de 6 și 7 ianuarie, declarate libere legale cu ocazia Bobotezei și a Sfântului Ioan, vor pune pauză din nou procesului de plată. Livrarea pensiilor va fi reluată începând cu data de 8 ianuarie, ceea ce înseamnă că o parte dintre pensionari ar putea primi banii mai târziu decât în mod obișnuit.

Pentru pensionarii care încasează pensia pe card bancar, situația este diferită. Potrivit calendarului de plată, pensiile virate pe card vor ajunge în conturi luni, 12 ianuarie 2026, cel târziu marți, 13 ianuarie, termen care se încadrează în intervalul obișnuit de plată.

În cazul persoanelor care urmează să primească prima pensie în anul 2026, plata este programată în intervalul 13–17 ianuarie. Autoritățile nu au anunțat modificări față de acest calendar.

Pe lângă întârzierile de plată, pensionarii au parte de vești proaste și în privința creșterii veniturilor. Indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută de legislația în vigoare pentru începutul anului 2026, nu va fi aplicată.

Majorarea ar fi trebuit să se realizeze automat, prin ajustarea valorii punctului de referință în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut. Guvernul a decis însă amânarea acestui mecanism, ca parte a unui plan mai amplu de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul Muncii a precizat că primul pachet de măsuri de austeritate prevede înghețarea punctului de pensie. În aceste condiții, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, deși calculele indicau o creștere până la aproximativ 107 lei.

Neaplicarea indexării atât în 2025, cât și în 2026 are un impact semnificativ asupra puterii de cumpărare, în condițiile în care inflația ridicată a erodat constant valoarea reală a pensiilor.