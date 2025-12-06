Maria Ciobanu rămâne una dintre cele mai apreciate voci ale folclorului românesc, iar legătura ei cu publicul din țară continuă să fie la fel de puternică, în ciuda distanței.

Pentru Maria Ciobanu, adevărata casă rămâne România, locul unde se află admiratorii care au apreciat-o și au iubit-o de-a lungul întregii cariere. Deși se simte bine în SUA, în mijlocul familiei formate din Camelia, soțul acesteia, Marian, și nepoții lor, artista recunoaște că dorul de publicul din țară este puternic. Se consideră norocoasă că a avut parte de o viață lungă și de momente prețioase alături de copii, nepoți și admiratorii care au însoțit-o de-a lungul carierei.

„Acasă, pentru mine, e în România, dar și aici e acasă. Și aici e acasă. Și aici mă simt bine, la Camelia și Marian, am și nepoții aici (…) Acolo (n.red. în România), am admiratorii mei și acolo mă simt ca acasă. (…) Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat atâtea zile să mă bucur de copii, de nepoți, de admiratorii mei scumpi și dragi. (…) Îmi lipsește publicul de acolo care mă iubește și mă divinizează”, a mărturisit Maria Ciobanu.

Fiica sa, Camelia, explică faptul că mama ei a ajuns la o vârstă la care are nevoie de sprijin permanent. Ea este cea care poate să-i ofere această îngrijire, având o viață mai așezată și plină de stabilitate. Ceilalți doi copii ai Mariei Ciobanu sunt implicați în activitatea artistică și au programe încărcate, la fel cum s-a întâmplat și în trecut cu celebra interpretă, astfel că nu pot petrece la fel de mult timp cu ea. În gospodăria din America, familia păstrează obiceiurile românești și continuă să trăiască și să gătească în spiritul tradițiilor din țară.