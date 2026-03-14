După aproape un deceniu petrecut în Statele Unite, celebra interpretă Elena Cârstea a revenit discret în România, surprinzând publicul și fanii săi prin modul în care a fost întâmpinată la aeroport. Artista a coborât din avion folosind un scaun cu rotile, alegere motivată de probleme de mobilitate și dorința de a călători în siguranță.

Vizita Elenei Cârstea a fost planificată discret, iar prezența sa la aeroport a fost surprinsă de jurnaliștii de la SpyNews, care au reușit să realizeze un scurt interviu cu artista. Aceasta a explicat că poate merge doar cu ajutorul unui baston, iar pentru a evita accidentele a preferat să folosească scaunul cu rotile pe durata călătoriei.

Cu optimism și umor, Elena Cârstea a transmis fanilor săi că își dorește să rămână activă în viața publică și să continue să fie prezentă în atenția publicului, chiar și în fața provocărilor de sănătate.

Artista a precizat că șederea sa în România va fi scurtă, aproximativ o săptămână. În timpul întâlnirii cu reporterul, momentul a fost îndulcit de o porție de mici și pâine, gest care a readus aminte interpretei de gusturile tradiționale românești și i-a stârnit zâmbete.

În interviu, Elena Cârstea a vorbit și despre viața sa în Statele Unite, adaptarea la stilul de viață american și aprecierea pentru preparatele românești, pe care le consideră întotdeauna o bucurie la fiecare revenire acasă.

Când a fost întrebată dacă această vizită ar putea fi ultima, artista a fost sinceră: totul depinde de starea sa de sănătate. Dacă se va simți mai bine, își dorește să revină mai des în România, dar nu poate estima când va ajunge din nou dacă situația sa medicală nu îi permite.

În martie 2023, cu puțin timp înainte de a împlini 61 de ani, Elena Cârstea a suferit un accident vascular cerebral masiv, urmat de mai multe episoade de pneumonie. Recuperarea a fost dificilă, necesitând sprijin medical constant și utilizarea unui baston pentru deplasare. Artista a trecut și prin perioade de depresie

După experiența traumatică a unui accident vascular cerebral care i-a pus viața în pericol, celebra interpretă Elena Cârstea a reușit să-și regăsească sănătatea și echilibrul prin schimbări radicale în stilul de viață. Stabilită de peste 17 ani în Statele Unite, artista a dezvăluit că a ajuns la greutatea ideală pentru ea – 50 de kilograme, datorită unui regim alimentar simplu și activității fizice regulate.