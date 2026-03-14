În 2026, costul unui site de afaceri poate varia foarte mult, în funcție de complexitatea proiectului și de metoda aleasă pentru realizare. De la soluții de tip „fă-o singur” la platforme profesionale personalizate, investiția inițială și costurile recurente trebuie luate în calcul pentru a obține un site funcțional și eficient din punct de vedere al afacerii.

Pentru un site de prezentare standard, potrivit pentru afaceri mici și medii, investiția inițială este în jur de 1000€, oferind un design profesional și o imagine coerentă a serviciilor sau produselor. Dacă afacerea are nevoie doar de o prezență online simplă, un landing page poate fi realizat rapid, în 3-7 zile, cu costuri mai reduse.

În cazul unui magazin online, prețurile pornesc de la câteva sute de euro pe platforme SaaS cu abonament lunar, însă soluțiile complexe care includ fotografie de produs, gestionarea stocurilor și marketing pot ajunge la câteva mii de euro. Pentru proiecte mai avansate, precum dezvoltarea unei aplicații web personalizate, costurile sunt semnificativ mai mari, negociate pe proiect, iar implementarea poate dura între două și șase luni.

Metoda de realizare a site-ului influențează, de asemenea, bugetul. Platformele de tip builder, precum Wix, Squarespace sau Hostinger, oferă abonamente de la 17 USD pe lună, incluzând domeniu și hosting, și nu necesită cunoștințe de programare. Soluțiile bazate pe WordPress sunt ideale pentru majoritatea afacerilor, oferind un echilibru între cost și control, necesitând plata unui domeniu și a unui pachet de hosting. Pentru design personalizat și funcționalități complexe, colaborarea cu o agenție web sau un freelancer presupune un buget inițial mai mare, pornind de la 500-1000€.

Pe lângă investiția inițială, întreținerea site-ului implică costuri recurente. Domeniul și hosting-ul se plătesc anual, iar administrarea și mentenanța pot costa începând de la aproximativ 150 lei pe lună.

În plus, pentru a asigura vizibilitatea site-ului în mediul online, marketingul și optimizarea SEO sunt esențiale, cu bugete lunare care pot varia între câteva sute și mii de lei, în funcție de competitivitatea domeniului de activitate.

Folosește un hosting securizat și certificat SSL

Un hosting de calitate este esențial. Optează pentru un furnizor care oferă protecție împotriva atacurilor DDoS, backup automat și monitorizare continuă. De asemenea, asigură-te că site-ul folosește certificat SSL (HTTPS) pentru criptarea datelor și încrederea vizitatorilor.

Actualizează constant platforma și pluginurile

Fie că folosești WordPress, un builder sau o aplicație personalizată, actualizările regulate ale platformei, temelor și pluginurilor sunt cruciale. Majoritatea breșelor de securitate apar din software depășit.

Folosește parole puternice și autentificare cu doi factori (2FA)

Parolele complexe, unice pentru fiecare cont, sunt obligatorii. Dacă platforma permite, activează autentificarea cu doi factori, care adaugă un strat suplimentar de protecție împotriva accesului neautorizat.

Limitează accesul la panoul de administrare

Doar persoanele autorizate trebuie să aibă acces la backend-ul site-ului. Creează roluri și permisiuni pentru utilizatori, evitând conturile cu privilegii maxime pentru toată lumea.

Realizează backup-uri periodice

Backup-urile automate și stocate pe un server separat sau în cloud sunt vitale. În cazul unui atac sau al unei erori tehnice, poți restaura site-ul rapid fără pierderi de date.

Protecție împotriva atacurilor de tip malware și brute force

Instalează soluții de securitate sau pluginuri care monitorizează activitatea și detectează atacurile. Firewall-ul pentru aplicații web (WAF) poate preveni accesul neautorizat și blocarea tentativelor repetate de autentificare.

Protecția datelor personale (GDPR)

Dacă site-ul colectează date despre vizitatori, asigură-te că respecți legislația privind protecția datelor personale, cum ar fi GDPR. Include politici clare de confidențialitate și mecanisme de consimțământ pentru cookies și formulare.

Monitorizare și audit regulat

Chiar dacă site-ul este nou, monitorizează traficul și activitatea pentru a detecta probleme la timp. Auditul periodic al securității, fie manual, fie prin instrumente specializate, ajută la identificarea vulnerabilităților înainte ca acestea să fie exploatate.