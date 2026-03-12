Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj (AJPIS Dolj) va vira, în perioada 13–19 martie 2026, fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 448/2006, art. 58. Suma totală care va fi plătită depășește 11,28 milioane de lei și este destinată unui număr de 34.157 de persoane cu dizabilități din județ.

Din totalul fondurilor alocate, peste 7,9 milioane de lei vor fi distribuite beneficiarilor prin mandat poștal, iar peste 3,37 milioane de lei vor fi virate direct în conturile bancare ale acestora.

Plățile către persoanele cu dizabilități care au ales varianta viramentului bancar vor fi efectuate în data de 13 martie 2026. Pentru beneficiarii care au optat să primească drepturile prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe începând cu data de 19 martie 2026.

În perioada martie–mai 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) desfășoară o amplă campanie tematică intitulată „Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”. Acțiunea are loc la nivel național și face parte din Planul de control al Inspecției Sociale aprobat pentru anul 2026.

Campania are ca obiectiv principal verificarea modului în care serviciile sociale rezidențiale publice și private respectă standardele minime obligatorii de calitate și asigură servicii adecvate beneficiarilor. Controalele se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2019 privind standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. În cadrul verificărilor sunt analizate atât condițiile de organizare și funcționare ale acestor servicii, cât și modul în care sunt respectate standardele de cost pentru finanțarea serviciilor sociale, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 426/2020.

Acțiunile de control vizează 419 servicii sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, printre care centre de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, precum și centre respiro sau centre de criză. De asemenea, sunt verificate 27 de centre rezidențiale aflate în proces de restructurare în 103 servicii sociale, precum și servicii rezidențiale care își desfășoară activitatea fără a deține licență de funcționare sau licență provizorie, conform prevederilor legale.

Inspectorii sociali din cadrul ANPIS monitorizează respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate, cu scopul de a asigura condiții adecvate de trai și protecție pentru persoanele adulte cu dizabilități. Prin aceste verificări se urmărește și promovarea drepturilor acestora, precum și sprijinirea incluziunii lor în societate.

La finalul campaniei, ANPIS va elabora un raport tematic național, pe baza rapoartelor transmise de la nivel județean. Documentul va cuprinde principalele constatări rezultate în urma controalelor, concluziile formulate și măsurile dispuse pentru remedierea eventualelor nereguli identificate.

Prin această acțiune, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își reafirmă angajamentul ferm pentru asigurarea calității serviciilor sociale și pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități, urmărind constant îmbunătățirea condițiilor de viață și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora.