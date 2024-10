Elena Cârstea a traversat o perioadă extrem de dificilă, fiind la un pas de moarte din cauza unui accident vascular cerebral masiv, urmat de mai multe pneumonii. După o spitalizare de peste două săptămâni, artista a reușit să se recupereze, dar a început o lungă și provocatoare perioadă de recuperare, care continuă și în prezent.

De asemenea, soțul său, Glenn Muttard, a fost la un pas de moarte, însă acum se simte bine și se recuperează.

„Tot în baston merg. Nici medicii nu știu exact ce am avut. Tot timpul merg să fac recuperare la piscină. Am momente când mă simt foarte bine, dar și altele când mi-e rău.

Referitor la situația ei financiară, artista afirmă că se descurcă destul de bine, grație veniturilor mai mari ale soțului său. Cu toate acestea, ea este dezamăgită de faptul că drepturile de autor în România sunt, în mare parte, simbolice.

Elena Cârstea, care de ani buni trăiește în SUA, a recunoscut că îi este de țară și de casă. Cântăreața a spus că ar veni în România chiar și astăzi, dar nu crede că va mai ajunge vreodată. Aceasta a spus că mai găsește cărți românești pe acolo și le cumpără.

În acest context, artista a povestit în România, avea o bibliotecă imensă, însă i le-a dat pe toate cumnatului, deoarece îi era greu să le ia cu ea.

„Și aici s-au dublat prețurile și na, cheltuielile sunt mari. Dar soțul meu câștigă foarte bine, Iar eu mai vând câte o pisică. Prețul lor este între 3000-4000 de dolari chiar. Ne descurcăm. Actele pentru pensie nici acum nu le-am depus în România. Am doar drepturile de autor, dar nu primesc mai nimic, după o viață de om muncită. Ce să înțeleg? Că propria mea țară m-a uitat?

Mi-e foarte dor de țară, dor de casă, dar nu pot. Aș veni și azi în România, dar nu cred ca voi mai ajunge vreodată. Mai găsesc pe aici cărți romanești și cumpăr. În România am avut o bibliotecă imensă, dar când am plecat, toate cărțile i le-am dat cumnatului. Îmi era greu să le iau cu mine. În toți anii aceștia însă, nu știu dacă am mai citit trei cărți”, a mai spus ea.