Vlăduța Lupău a fost nevoită să-și anuleze planurile de vacanță din cauza unei probleme de sănătate. Mai precis, îndrăgita artistă a ajuns chiar în prima zi din an la urgență, cu febră mare.

Potrivit dezvăluirilor făcute de ea pe pagina de socializare, diagnosticul a fost unul neașteptat: otită. Chiar și așa, vedeta rămâne optimistă. Aceasta le-a transmis fanilor că urmează tratamentul și speră să scape de boală cât mai repede.

„Am început rău anul…cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine. Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră. Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!”, a scris Vlăduța Lupău, pe Instagram.