Florin Salam, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de manele din România, a ajuns pe patul de spital, fiind afectat de stres, oboseală și un stil de viață haotic. Artistul a decis să se retragă temporar din lumina reflectoarelor pentru a-și prioritiza sănătatea, iar mesajul său sincer adresat fanilor a stârnit emoție și îngrijorare.

Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați artiști de manele din România, trece printr-o perioadă extrem de complicată, scriu cei de la libertatea.ro.

Stresul acumulat, programul încărcat și lipsa odihnei l-au forțat să ia o pauză și să se interneze într-o unitate medicală pentru îngrijiri.

Medicii i-au recomandat să se odihnească complet, renunțând temporar la activitățile profesionale, pentru a-și proteja sănătatea.

Manelistul, în vârstă de 45 de ani, a explicat că decizia de a opri temporar evenimentele a venit după ce a resimțit o epuizare profundă.

Pentru a clarifica situația, Florin Salam s-a adresat admiratorilor săi printr-un live pe TikTok, unde a apărut pe patul de spital.

El le-a explicat că ultimele săptămâni au fost copleșitoare, ceea ce l-a împins să caute ajutor medical. Mesajul său a fost unul sincer și emoționant:

„Zilele astea o să mai țin repaus total. Nu am făcut nimic, eram foarte obosit. Eram foarte obosit și băutura pe care am băut-o, și prostiile pe care le-am făcut, ce să vă zic? (…) Dacă eu am fost numai stresat, nedormit, după aceea am dat-o în prostii, știți și voi foarte bine (…) Mulțumesc lui Dumnezeu că totul e bine, suntem bine”, a mai spus el.