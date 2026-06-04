Veste majoră pentru Republica Moldova. Bruxelles-ul începe pregătirile pentru primul capitol al aderării la UE

Republica Moldova se apropie de unul dintre cele mai importante momente din parcursul său european. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că autoritățile europene au început pregătirile pentru deschiderea negocierilor privind primul cluster de aderare, considerat cel mai important capitol al procesului de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, momentul ar putea fi oficializat în cadrul unei conferințe interguvernamentale programate pentru 15 iunie, la Luxemburg.

Într-o postare publicată pe Facebook, europarlamentarul liberal a afirmat că Republica Moldova este foarte aproape de trecerea într-o nouă etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Iată că se întâmplă! Republica Moldova începe negocierile de aderare. Foarte probabil, pe 15 iunie, când va avea loc în Luxemburg conferința interguvernamentală și se va oficializa deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 – Valori fundamentale. Președinția cipriotă a UE a transmis aseară că încep pregătirile. Ce înseamnă asta: se stabilesc principiile de negociere, adică definitivarea textelor juridice și stabilirea condițiilor specifice pe care UE le impune Republicii Moldova pentru a putea, ulterior, închide acest cluster. Așa-numitele benchmarks”, a transmis Rareș Bogdan.

Potrivit eurodeputatului, deschiderea Clusterului 1 reprezintă un moment esențial deoarece acesta cuprinde cele mai importante reforme pe care statele candidate trebuie să le implementeze pentru a deveni membre ale Uniunii Europene.

Rareș Bogdan susține că schimbarea decisivă s-a produs la Bruxelles, în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor membre reuniți în COREPER.

Acesta explică faptul că evoluția este legată și de dosarul aderării Ucrainei, cele două candidaturi fiind tratate de multe ori împreună în cadrul deciziilor politice ale Consiliului Uniunii Europene.

„Ce s-a întâmplat: Schimbarea majoră de dinamică s-a produs ieri la Bruxelles, la nivel de ambasadori (Coreper). Noul premier ungar, Péter Magyar, a anunțat deblocarea dosarului după ce a obținut un acord cu Kievul privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia (educație, limbă, reprezentare). Cum candidaturile Republicii Moldova și Ucrainei sunt tratate „la pachet” (informal cuplate politic în deciziile Consiliului), ridicarea acestui veto de 17 luni impus inițial de regimul Orbán a eliberat automat și traseul Chișinăului”, a explicat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, după ridicarea blocajului politic, președinția cipriotă a Consiliului UE a activat imediat procedurile tehnice necesare pentru deschiderea negocierilor.

Rareș Bogdan a subliniat că primul cluster de negocieri este și cel mai complex din întregul proces de aderare.

„Drept urmare, Președinția cipriotă a activat imediat mecanismele tehnice pentru a lansa Clusterul 1 pe data de 15 iunie. Budapesta a ținut să precizeze, însă, că nu va accepta nicio procedură accelerată pe parcurs și că va cere un referendum național în Ungaria la finalul procesului.”

Europarlamentarul a explicat că acest capitol include reforme majore în domenii-cheie pentru funcționarea statului.

„Clusterul 1 este Axa „Valori Fundamentale” și include cele mai dure dosare: reforma justiției, combaterea corupției, achizițiile publice, controlul financiar și funcționarea instituțiilor democratice”, a precizat Rareș Bogdan.

Evoluțiile anunțate de eurodeputatul român au fost confirmate și printr-o scrisoare oficială transmisă miercuri de Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene către autoritățile de la Chișinău.

Documentul arată că Republica Moldova este considerată suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor privind Clusterul 1 și este invitată să transmită poziția oficială de negociere.

„În numele statelor membre ale Uniunii Europene, dorim să vă informăm că, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de referință pentru deschiderea Clusterului 1 – Aspecte fundamentale, Uniunea Europeană consideră în prezent că Republica Moldova este suficient de pregătită, în această etapă, pentru negocierile privind Clusterul 1. Prin urmare, sunteți invitată să transmiteți poziția de negociere a Republicii Moldova Conferinței pentru aderare, în vederea deschiderii acestui cluster”, se arată în documentul semnat de Christina Rafti, ambasador și președinte al COREPER.

Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, a salutat decizia și a mulțumit președinției cipriote pentru sprijinul acordat.

„Suntem recunoscători Președinției Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum și pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte și reflectă progresul constant al procesului de aderare a țării noastre la UE.”

La rândul său, viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a descris evoluția drept un semnal puternic din partea Uniunii Europene.

„Astăzi au fost făcuți noi pași importanți, sub Președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european”, a scris aceasta pe Facebook.

Potrivit autorităților moldovene, în perioada următoare vor continua procedurile tehnice și administrative necesare pentru deschiderea formală a primului cluster de negocieri.

„Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic – aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Cristina Gherasimov.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022 și au deschis oficial negocierile de aderare în iunie 2024. De atunci, cele două state au parcurs procesul de evaluare tehnică pentru toate cele șase clustere de negociere.

Dacă poziția comună a Uniunii Europene va fi aprobată săptămâna viitoare de statele membre, conferințele interguvernamentale programate pentru 15 iunie la Luxemburg ar putea marca trecerea oficială a Republicii Moldova și Ucrainei într-o nouă etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană.