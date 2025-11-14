Veniturile totale ale grupului au fost de 141,2 miliarde de euro, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, cu contribuții semnificative din toate segmentele de activitate.

Profitul operațional a crescut cu 10,4%, ajungând la 13,1 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel istoric pentru primele nouă luni, reprezentând 82% din profitul mediu estimat pentru întreg anul. Profitul net atribuit acționarilor a fost de 8,4 miliarde de euro, în creștere cu 10,5% comparativ cu perioada similară din 2024. Ajustat pentru provizionul fiscal unic aferent vânzării deținerii grupului în joint-venture-urile din India și câștigul din vânzarea participației în joint venture la UniCredit, profitul net de bază atribuit acționarilor a crescut cu 8,3%.

Venitul per acțiune (EPS) a înregistrat o creștere de 12,2%, ajungând la 21,43 euro, iar după ajustări pentru provizionul fiscal și câștigul din vânzări, EPS-ul ajustat a crescut cu 9,9%. Randamentul anualizat al capitalurilor proprii (RoE) a fost de 18,5%, respectiv 18,2% după ajustări, iar rata de solvabilitate (Solvency II) a rămas solidă, la 209%, indicând o capacitate excelentă de generare de capital.

Pentru întreg anul 2025, Allianz estimează un profit operațional de cel puțin 17 miliarde de euro, depășind limita superioară inițială estimată de 16 miliarde de euro ± 1 miliard de euro. Cel mai probabil, profitul operațional la finalul anului se va situa între 17 și 17,5 miliarde de euro. Programul de răscumpărare de acțiuni, anunțat în februarie 2025, în valoare de până la 2 miliarde de euro, a fost finalizat integral în septembrie 2025.