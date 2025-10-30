Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 septembrie 2025, la nivel consolidat, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

Soldul creditelor nete (incluzând și finanțările de tip leasing): +13,7% la finalul lunii septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, evoluție susținută de o activitate de creditare dinamică pe toate segmentele (retail +13,2% și companii +15,0%, în dinamică anuală)

Creditarea persoanelor fizice a rămas solidă, producția atingând 10,5 miliarde RON (+25,8% față de primele 9 luni ale anului 2024), aproape dublu față de primele 9 luni ale anului 2023

Creștere constantă a bazei de depozite : +10% la finalul lunii septembrie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut

BRD Asset Management și-a consolidat poziția de lider pe piața OPCVM-urilor, cu o creștere semnificativă a activelor administrate la 8,1 miliarde RON, +39% an/an și o cotă de piață de 25,2% la finalul lunii septembrie 2025

Accelerarea adopției soluțiilor e-banking: 1,83 milioane utilizatori YouBRD (+15% an/an) la finalul lunii septembrie 2025 și număr de tranzacții în creștere cu 26% în primele 9 luni ale anului 2025

➢ Finanțările sustenabile continuă să crească, atingând 523 milioane EUR în primele 9 luni ale anului 2025 ➢ Eficiență operațională îmbunătățită, cu raport Cost/Venit (C/I) în scădere

➢ Indicatori de calitate a portofoliului de credite: rată NPL de 2,4%, acoperire NPL de 71,3% la finalul lunii septembrie 2025

➢ Evoluția costului net al riscului confirmă tendința de normalizare

➢ Profit net de 1.158 milioane RON, +6% an/an, ROE ~16% pentru primele 9 luni ale anului 2025

„În primele nouă luni ale anului, marcate de un mediu tensionat, BRD a rămas fidel angajamentului său de a-și servi atât clienții, cât și economia românească în ansamblu, continuând să înregistreze o bună dinamică a rezultatelor comerciale și financiare. Soldul creditelor nete, incluzând finanțările de leasing, a crescut cu +14% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținut de performanțe pozitive pe ambele segmente, retail și companii. Creditarea persoanelor fizice s-a evidențiat ca principal motor de creștere, cu o majorare de 15% a soldului net și o dinamică remarcabilă a producției de credite, care a atins 10,5 miliarde RON în primele 9 luni din 2025. În timp ce creditarea companiilor a rămas robustă, dinamica anuală s-a temperat la +15,0%, pe fondul unui context macroeconomic dificil și al perspectivelor aferente. BRD își asumă în continuare rolul de a-și sprijini clienții în a deveni mai competitivi, mai rezilienți și mai inovatori, contribuind la o dezvoltare responsabilă, cu grijă față de mediu, climă și societate. Noile tranzacții direcționate către finanțarea sustenabilă au totalizat 523 milioane EUR în primele 9 luni ale anului 2025. Pe plan digital, BRD beneficiază de o adopție în creștere, cu un număr tot mai mare de utilizatori ai aplicației pentru mobil You BRD (1,83 milioane la final de septembrie 2025) și de tranzacții realizate prin intermediul acesteia. Mai mult, constant sunt adăugate funcționalități relevante, printre cele mai recent lansate fiind opțiunea multicurrency și rambursarea anticipată parțială a creditelor, disponibile acum în aplicația YouBRD. Aceste rezultate reflectă eforturile continue ale BRD de a îmbunătăți experiența și interacțiunea clienților cu banca. Pe baza acestor fundamente comerciale dinamice, BRD a înregistrat o creștere solidă a veniturilor în primele 9 luni ale anului, peste ritmul de creștere a cheltuielilor operaționale, contrar unui mediu mai dificil, caracterizat inclusiv prin dublarea taxei pe cifra de afaceri începând cu semestrul al doilea din 2025, în timp ce indicatorii de calitate a creditelor au rămas solizi. Totodată, nivelurile de lichiditate și capital ale BRD se mențin confortabile, asigurând o bază solidă pentru o performanță sustenabilă”, a spus Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

Performanță comercială pe toate segmentele

Creditele nete în sold, incluzând și finanțările de leasing, au ajuns la 53,4 miliarde RON, marcând o creștere de +13,7% față de finalul lunii septembrie 2024 (din care finanțările de leasing au avansat cu +8,2% an/an), susținute de o activitate de creditare dinamică atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor. Creditarea retail a condus creșterea pe segmente, cu o majorare de +13,2% an/an a creditelor nete în sold la final de septembrie 2025, susținută de creditele acordate persoanelor fizice (+14,5% an/an). Producția de credite acordate persoanelor fizice în primele 9 luni din 2025 s-a menținut solidă, atingând 10,5 miliarde RON, în creștere cu +25,8% față de primele 9 luni din 2024, cu o contribuție semnificativă din partea creditelor ipotecare, în valoare de 4,4 miliarde RON (+49,3% an/an), urmate de creditele de consum, cu o producție de 6,1 miliarde RON (+12,9% an/an). Creditarea companiilor a rămas robustă, susținută de contribuții atât din partea clienților companii mari, cât și a IMM-urilor, însă ritmul anual de creștere s-a temperat la +15,0% an/an, comparativ cu trimestrele anterioare, pe fondul înăspririi condițiilor macroeconomice.

În același timp, BRD a păstrat o orientare solidă către finanțarea sustenabilă, consolidând angajamentul său ferm față de dezvoltarea responsabilă și sprijinind clienții în atingerea obiectivelor lor verzi. Noile finanțări sustenabile oferite clienților retail și companii au însumat 114,2 milioane EUR și, respectiv, 409,1 milioane EUR în primele 9 luni ale anului 2025.

Baza de depozite a crescut cu +10% an/an la finalul lunii septembrie 2025. Depozitele retail au crescut cu +2,8% an/an, susținute de intrări mai mari din partea persoanelor fizice, deși concurate de emisiunile lunare de titluri de stat pentru populație, care oferă randamente competitive. Depozitele din partea clienților companii au înregistrat o creștere anuală de +23,7%, susținută în principal de clienții companii mari.

În același timp, activitatea de administrare a activelor și-a continuat consolidarea, evidențiată prin extinderea numărului de clienți, a intrărilor nete, a cotei de piață și a poziționării. BRD Asset Management oferă acces pentru peste 171.000 de clienți la o varietate de clase de active și strategii prin intermediul celor 12 fonduri de investiții administrate. Activele aflate în administrare au ajuns la 8,1 miliarde RON la final de septembrie 2025, în creștere cu +39% an/an. Astfel, BRD Asset Management și-a consolidat poziția de lider pe piața OPCVM-urilor, cu o cotă de piață de 25,2% la final de septembrie 2025.

BRD asigură disponibilitatea produselor și serviciilor sale printr-un mix de prezență fizică și digitală. La data de 30 septembrie 2025, rețeaua băncii cuprindea 356 de sucursale (față de 388 la 30 septembrie 2024), dintre care peste 60% echipate cu zone self-service disponibile 24/7.

Utilizarea canalelor digitale este în creștere constantă, așa cum reiese din numărul tot mai mare de utilizatori ai aplicației pentru mobil You BRD, care a ajuns la 1,83 milioane (+15% an/an la final de septembrie 2025), precum și numărul în creștere de tranzacții realizate prin aplicație (+26% an/an), totalizând 45,7 miliarde RON în primele 9 luni ale anului 2025 (+52% an/an). Nivelul ridicat de utilizare a aplicației este susținut de îmbunătățiri continue într-un mediu extrem de competitiv și orientat spre inovare.

Printre cele mai notabile funcționalități lansate de BRD se numără opțiunea multicurrency, care permite clienților YouBRD să conecteze mai multe conturi în valute diferite la un singur card, simplificând plățile și reducând comisioanele de conversie. De asemenea, clienții YouBRD pot efectua rambursări anticipate parțiale ale creditelor (de consum și ipotecare) rapid și ușor, direct din aplicația YouBRD.

Programul de loialitate cu cashback disponibil în YouBRD se bucură de o rată de adopție tot mai mare, peste jumătate dintre utilizatorii aplicației având această opțiune activată (934.000 la finalul lunii septembrie 2025) și aproximativ 3,6 milioane RON acordați sub formă de cashback clienților BRD de la lansarea programului, în luna iunie 2024.

Venitul net bancar al Grupului BRD a totalizat 3.252 milioane RON, în creștere cu +9% în primele 9 luni 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, susținut atât de creșterea veniturilor din dobânzi, cât și a celor din comisioane și a altor categorii de venituri, neasociate dobânzilor. Veniturile nete din dobânzi, care reprezintă 71% din veniturile totale, au crescut cu +7,5% an/an în primele 9 luni ale anului 2025, evoluție susținută de efectul pozitiv de volum, având în vedere creșterea creditelor retail și a celor acordate companiilor, precum și de structura favorabilă a activelor, cu o pondere tot mai mare a creditelor. Veniturile din dobânzi au fost parțial diminuate în perioada analizată de efectul negativ al ratelor de dobândă, în principal din cauza scăderii dobânzilor la creditele retail.

Veniturile nete din comisioane au menținut un ritm de creștere de două cifre, +12,7% an/an, susținut de avansul comisioanelor aferente serviciilor, în contextul unei activități foarte dinamice pe segmentele carduri, custodie, transferuri și creditare, incluzând și un element de venit unic legat de comisioanele de tranzacții cu carduri. În același timp, comisioanele mai mari din angajamentele în afara bilanțului au fost parțial compensate de impactul negativ al comisioanelor aferente garanției financiare primite în cadrul tranzacției SRT cu IFC, încheiată la finalul lunii martie 2024.

Evoluția altor venituri bancare (+13,2% an/an) reflectă în principal efectul de bază în perioada aferentă primelor 9 luni din 2024 (provizion unic limitat înregistrat în T1 2024) și creșterea veniturilor nete din participații, provenite în principal din dividende.

Cheltuielile operaționale au fost menținute sub control riguros, creșterea acestora (+8,4% an/an în primele 9 luni ale anului 2025) fiind influențată în principal de majorarea costurilor non-salariale, incluzând taxa pe cifra de afaceri, cheltuielile legate de IT&C și furnizorii externi de servicii.

Creșterea cheltuielilor cu personalul, de +3,1% an/an, reflectă în principal ajustările salariale și ale altor beneficii, într-un context de piață extrem de competitiv, precum și costurile asociate procesului de transformare în curs, parțial compensate de reducerea numărului de angajați, ca urmare a optimizării dimensiunii rețelei, simplificării proceselor și automatizării.

Alte categorii de cheltuieli, ce nu țin de personal, sunt supuse unei presiuni crescute, în contextul dublării taxei pe cifra de afaceri (4% începând cu 1 iulie), ceea ce a dus la o valoare totală plătită pentru perioada ianuarie – septembrie 2025 de 133,3 milioane RON, în creștere cu +40,6% an/an, comparativ cu 94,8 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2024.

Contribuția cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție a crescut, de asemenea, la 49 milioane RON, față de 43,5 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2024.

Excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri și al contribuțiilor cumulate la Fondurile de Garantare și Rezoluție, creșterea cheltuielilor operaționale a fost limitată la +6% an/an în primele 9 luni ale anului 2025, sub nivelul mediu al inflației aferent aceleiași perioade.

Venitul operațional brut al Grupului BRD a atins 1.614 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2025 (+9,6% an/an), în timp ce raportul cost/venit (C/I) s-a îmbunătățit la 50,4% în primele 9 luni ale anului 2025, față de 50,7% în primele 9 luni ale anului 2024. Excluzând taxa pe cifra de afaceri și contribuțiile cumulate la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție, îmbunătățirea raportului C/I a fost semnificativă (peste 120 puncte de bază), ajungând la 44,8% în primele 9 luni ale anului 2025 (față de 46,0% în primele 9 luni ale anului 2024).

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă în primele 9 luni ale anului 2025, cu o rată a creditelor neperformante (NPL) la nivelul băncii în ușoară creștere de la niveluri foarte scăzute, ajungând la 2,4% în septembrie 2025, sub media sistemului bancar (2,8% în august 2025), în timp ce gradul de acoperire a NPL se menține la un nivel confortabil (71,3% în septembrie 2025). Evoluția costului net al riscului confirmă în continuare tendința de normalizare, cu o alocare netă de provizioane de 195 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2025 (față de 136 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2024), reflectând reziliența segmentului companii, în timp ce indicatorii aferenți persoanelor fizice și companiilor mici au fost mai sensibili la evoluțiile macroeconomice.

Toate aceste elemente au condus la un nivel bun de profitabilitate, cu un rezultat net al Grupului BRD de 1.158 milioane RON (față de 1.094 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2024), în creștere cu +5,8% an/an, în timp ce rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a marcat un nivel solid de ~16% în primele 9 luni ale anului 2025.

Rata de adecvare a capitalului BRD la nivel individual se menține la un nivel confortabil, de 21,9% la finalul lunii septembrie 2025, excluzând impactul noilor tratamente reglementare temporare (valabile până la 1 ianuarie 2026).