Venea înaintea tuturor la serviciu. Finalul neașteptat stabilit de judecători

O tânără angajată din Spania a fost concediată după ce s-a prezentat în mod repetat la locul de muncă înainte de ora oficială de începere a programului, iar instanța a confirmat ulterior că decizia companiei a fost justificată. Cazul a fost analizat de judecători după ce fosta angajată a contestat măsura dispusă de angajator.

Femeia, în vârstă de 22 de ani, lucra într-o companie de logistică, unde programul de lucru era stabilit să înceapă la ora 7:30. Pe parcursul mai multor luni, aceasta a ajuns frecvent la sediul companiei înainte de ora stabilită, uneori chiar în jurul orei 6:45, potrivit informațiilor disponibile.

Activitatea sa profesională viza verificarea planurilor și a rutelor de transport pregătite în ziua anterioară, sarcini care erau prevăzute să se desfășoare exclusiv în timpul programului de lucru. Prezența anterioară orei de începere a turei nu era necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Conducerea companiei i-a solicitat inițial să respecte ora de începere a programului, iar ulterior a transmis un avertisment scris. În ciuda acestor măsuri, comportamentul a continuat, ceea ce a dus la încetarea contractului de muncă.

Reprezentanții companiei au susținut că prezența timpurie repetată nu era justificată de natura activității și că aceasta afecta organizarea internă a fluxului de lucru. În consecință, au considerat necesară aplicarea unei măsuri disciplinare.

Instanța a respins contestația formulată de fosta angajată și a reținut că intrarea acesteia în incinta companiei înainte de ora de începere a programului, fără sarcini atribuite, a avut un impact asupra organizării interne.

Magistrații au subliniat că regulile privind programul de lucru au fost comunicate în mod clar, iar nerespectarea lor în mod repetat a fost un element esențial în analiza cauzei.

De asemenea, judecătorii au arătat că angajata a ignorat în mod repetat instrucțiunile și avertismentele transmise de angajator, aspect care a cântărit în decizia finală.

În motivarea hotărârii, instanța a apreciat că faptele se încadrează în conduita descrisă ca „neascultare, neloialitate și abuz de încredere”, considerând concedierea o măsură legală și proporțională.

Fosta angajată a susținut în fața instanței că acțiunile sale au fost motivate de profesionalism și de dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile de serviciu, însă argumentele sale au fost respinse.

Potrivit avocatei specializate în dreptul muncii Inés Calle Lambach, pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără desfășurarea efectivă a unei activități profesionale, poate fi interpretată drept un caz de fraudă privind timpul de lucru, notează blick.ch/fr.