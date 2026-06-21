Venea înaintea tuturor la serviciu. Finalul neașteptat stabilit de judecători
La birou. Sursa foto: Pixabay
O tânără angajată din Spania a fost concediată după ce s-a prezentat în mod repetat la locul de muncă înainte de ora oficială de începere a programului, iar instanța a confirmat ulterior că decizia companiei a fost justificată. Cazul a fost analizat de judecători după ce fosta angajată a contestat măsura dispusă de angajator.
Un obicei aparent corect a costat cu locul de muncă
Femeia, în vârstă de 22 de ani, lucra într-o companie de logistică, unde programul de lucru era stabilit să înceapă la ora 7:30. Pe parcursul mai multor luni, aceasta a ajuns frecvent la sediul companiei înainte de ora stabilită, uneori chiar în jurul orei 6:45, potrivit informațiilor disponibile.
Activitatea sa profesională viza verificarea planurilor și a rutelor de transport pregătite în ziua anterioară, sarcini care erau prevăzute să se desfășoare exclusiv în timpul programului de lucru. Prezența anterioară orei de începere a turei nu era necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor.
Conducerea companiei i-a solicitat inițial să respecte ora de începere a programului, iar ulterior a transmis un avertisment scris. În ciuda acestor măsuri, comportamentul a continuat, ceea ce a dus la încetarea contractului de muncă.
Decizia companiei și motivarea instanței
Reprezentanții companiei au susținut că prezența timpurie repetată nu era justificată de natura activității și că aceasta afecta organizarea internă a fluxului de lucru. În consecință, au considerat necesară aplicarea unei măsuri disciplinare.
Instanța a respins contestația formulată de fosta angajată și a reținut că intrarea acesteia în incinta companiei înainte de ora de începere a programului, fără sarcini atribuite, a avut un impact asupra organizării interne.
Magistrații au subliniat că regulile privind programul de lucru au fost comunicate în mod clar, iar nerespectarea lor în mod repetat a fost un element esențial în analiza cauzei.
De asemenea, judecătorii au arătat că angajata a ignorat în mod repetat instrucțiunile și avertismentele transmise de angajator, aspect care a cântărit în decizia finală.
Argumentele instanței și interpretarea juridică
În motivarea hotărârii, instanța a apreciat că faptele se încadrează în conduita descrisă ca „neascultare, neloialitate și abuz de încredere”, considerând concedierea o măsură legală și proporțională.
Fosta angajată a susținut în fața instanței că acțiunile sale au fost motivate de profesionalism și de dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile de serviciu, însă argumentele sale au fost respinse.
Potrivit avocatei specializate în dreptul muncii Inés Calle Lambach, pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără desfășurarea efectivă a unei activități profesionale, poate fi interpretată drept un caz de fraudă privind timpul de lucru, notează blick.ch/fr.
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