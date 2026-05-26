Vehiculele au devenit computere pe roți. Cum îți spionează mașina viața privată și îți scumpește asigurarea

Mașinile moderne s-au transformat în „computere pe roți” capabile să colecteze date intime, de la localizare la trăsături biometrice. Aceste informații sensibile sunt adesea vândute companiilor de asigurări, generând costuri semnificativ mai mari pentru șoferi. Deși invazia digitală este justificată în prezent prin siguranța rutieră, utilizatorii pot lua măsuri clare pentru a-și proteja confidențialitatea prin intermediul setărilor vehiculului și al legislației europene actuale.

De la greutatea corporală și expresiile faciale, până la destinațiile exacte, mașinile moderne colectează un volum uriaș de date.

O parte din aceste informații ajunge să crească prețul asigurărilor auto. Totuși, există pași simpli prin care șoferii pot limita ceea ce vehiculele transmit în timp real.

„Ei iau toate informațiile pe care le colectează despre tine, care sunt extrem de numeroase, și le folosesc pentru a face deducții despre cine ești, cât de inteligent ești, care este profilul tău psihologic sau care sunt convingerile tale politice. Acestea sunt lucruri la care oamenii nu se gândesc neapărat”, explică Jen Caltrider, analist de confidențialitate care a condus cercetarea Mozilla.

Mașinile reprezentau cândva simbolul libertății și al independenței. Astăzi, vehiculele de generație nouă sunt adevărate computere pe roți.

Marile corporații le folosesc pentru a aspira detalii intime despre viața utilizatorilor, cu scopul direct de a genera profituri mai mari, notează BBC.

Politicile de confidențialitate ale producătorilor auto arată că datele recoltate includ localizarea precisă, posturile de radio ascultate, stilul de condus (viteza și frânarea) și chiar detalii biometrice precum greutatea, rasa sau expresiile faciale.

Multe mașini au camere interne orientate direct spre șofer și conexiuni permanente la internet care trimit aceste date fără ca utilizatorul să știe.

„Oamenii ar fi șocați de numărul de puncte de date pe care mașina lor le colectează și le transmite altor persoane, fie că este vorba despre producător, fie despre aplicații terțe”, afirmă Darrell West, cercetător principal la Centrul pentru Inovare Tehnologică din cadrul Institutului Brookings din Washington DC. „Acest lucru înseamnă, practic, că viața ta poate fi reconstituită aproape secundă cu secundă”, mai spune el.

Conform firmei de consultanță McKinsey, 50% dintre mașinile aflate pe șosele în 2021 aveau conexiune la internet, iar procentul va ajunge la 95% până în 2030.

O analiză realizată de Fundația Mozilla pe 25 de mărci auto a arătat că toate au picat standardele de confidențialitate.

Mozilla a numit mașinile „cea mai proastă categorie de produse pe care am recenzat-o vreodată din perspectiva confidențialității”.

Producătorii își rezervă dreptul de a colecta date despre comportament, expresii faciale și chiar detalii despre viața sexuală sau sănătate, așa cum se menționa în documentele Kia (clauză explicată ulterior de companie ca fiind doar o aliniere la definițiile legale extinse din California).

Raportul a dezvăluit că 19 dintre companii pot vinde aceste date. Autoritățile din SUA au acționat deja împotriva General Motors, Honda și Hyundai pentru practici similare de vânzare a localizării fără consimțământ explicit.

Brokerii de date, cum este LexisNexis, cumpără aceste informații pentru a le revinde. Un șofer citat de The New York Times a descoperit că LexisNexis deținea un dosar de 130 de pagini cu toate deplasările sale din ultimele șase luni, motiv pentru care asigurarea auto i-a crescut cu 21%.

Deși Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC) a interzis temporar GM să mai vândă aceste date fără un acord clar, practica rămâne complet legală la nivel global dacă este stipulată în contractele pe care șoferii le acceptă fără să le citească.

„Companiile de asigurări au colectat cantități uriașe de date despre consumatori, în special date privind stilul de conducere, și le folosesc pentru a încerca să le impună oamenilor prime de asigurare mai mari, pentru a le refuza acoperirea sau pentru a-i segmenta și clasifica în diverse categorii”, afirmă Michael DeLong, reprezentant al Consumer Federation of America.

Noile legi din SUA vor obliga producătorii să instaleze camere biometrice cu infraroșu pentru a detecta șoferii băuți sau obosiți. Totuși, legislația nu reglementează ce se întâmplă cu aceste date medicale și comportamentale.

„Trebuie să îi ținem pe șoferii băuți deoparte de șosele și ar fi minunat dacă ar exista o garanție că datele nu vor fi folosite în alte scopuri, dar nu asta se întâmplă.

Atât de multe dintre progresele în colectarea datelor pe care le vedem la mașini sunt realizate sub pretextul siguranței”, spune Caltrider.

Pentru a diminua această intruziune, șoferii pot lua câteva măsuri:

Evitarea programelor de telemetrie ale asigurătorilor. O analiză din Maryland arată că doar 31% dintre șoferi au primit reduceri, în timp ce 24% au plătit mai mult, iar 45% nu au văzut nicio schimbare.

Solicitarea ștergerii datelor în baza legilor precum GDPR în Europa.

Modificarea setărilor de confidențialitate direct din sistemul multimedia al mașinii și din aplicațiile mobile asociate.

„Până când întregul joc nu se va schimba, până când nu vom deține noi înșine datele noastre și nu le vom controla, iar companiile va trebui să ne ceară permisiunea pentru a le folosi, cred că această problemă va deveni din ce în ce mai groaznică”, concluzionează Jen Caltrider.