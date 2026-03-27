Potrivit unui proiect de ordin elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, valoarea tichetelor de creșă pentru semestrul I al anului 2026 ar urma să fie stabilită la 740 de lei pe lună, începând cu aprilie 2026.

Această valoare se va aplica pentru perioada aprilie – iulie 2026 inclusiv. În plus, documentul prevede că aceeași sumă va fi menținută și pentru primele două luni din semestrul al doilea al anului, respectiv august și septembrie 2026.

Comparativ cu nivelul actual, de 710 lei, majorarea este de 30 de lei. Creșterea nu este una mare ca valoare absolută, dar reflectă actualizarea periodică prevăzută de lege.

Documentele arată că valoarea tichetelor de creșă este calculată în baza indicelui inflației comunicat de Institutul Național de Statistică (INS). Acest mecanism este prevăzut de Legea nr. 165/2018, care reglementează acordarea biletelor de valoare.

Pentru perioada ianuarie 2019 – ianuarie 2026, indicele inflației utilizat în calcul este de 164,39%. Aplicat la valoarea inițială de 450 de lei, rezultă o sumă de 739,76 lei, care, după rotunjire conform normelor, devine 740 de lei.

Reglementările mai prevăd că, dacă în urma indexării ar rezulta o valoare mai mică decât cea aflată în plată, aceasta nu se reduce, ci rămâne la nivelul anterior. În acest fel, beneficiarii nu sunt afectați de eventuale variații negative ale inflației.

Valoarea tichetelor de creșă este stabilită semestrial, pe baza unor reguli clare privind calculul și actualizarea. Sistemul a fost introdus în forma actuală în 2019, când valoarea maximă era de 450 de lei pe lună.

De atunci, nivelul acestor beneficii a fost ajustat periodic, în funcție de evoluția prețurilor. Astfel, creșterea până la 740 de lei pentru 2026 reflectă acumularea inflației din ultimii ani.

Totodată, tichetele de creșă sunt acordate lunar și pot fi folosite pentru plata serviciilor de îngrijire a copiilor în creșe sau unități similare. Valoarea acestora este stabilită la nivel național și se aplică uniform beneficiarilor care îndeplinesc condițiile legale.

Proiectul de ordin trebuie să fie aprobat și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. În acel moment, noile valori vor deveni aplicabile pentru perioada menționată.