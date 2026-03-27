Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, fără autovehicule și motociclete, a scăzut în ianuarie 2026 față de decembrie 2025 cu 23,1% ca serie brută și cu 4,7% ca serie ajustată în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate.

Scăderea a fost generalizată și a afectat aproape toate segmentele. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, unde cifra de afaceri a scăzut cu 47,9%, dar și în comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații, unde reculul a fost de 35,6%.

De asemenea, scăderi importante au fost consemnate în comerțul nespecializat, în activitățile de intermediere, dar și în comerțul cu produse agricole, alimente, băuturi și tutun. Chiar și segmentul bunurilor de consum nealimentare sau comerțul specializat al altor produse au înregistrat scăderi, însă de o amplitudine mai redusă.

Față de aceeași lună din 2025, comerțul cu ridicata a scăzut cu 2,8% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată. Datele arată că reculul a fost determinat în principal de scăderile din comerțul nespecializat, dar și din zona produselor agricole și a sectorului alimentar.

În același timp, au existat și unele creșteri. Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au avansat cu 22%, iar comerțul cu bunuri de consum nealimentare și cel cu echipamente IT și telecomunicații au înregistrat creșteri ușoare.

Pe de altă parte, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în ianuarie 2026 cu 28,2% față de decembrie 2025 ca serie brută și cu 9,8% ca serie ajustată.

Declinul a fost determinat de scăderi în toate marile categorii de activitate. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în producția cinematografică și difuzarea de programe, în serviciile IT și în alte servicii pentru firme. De asemenea, au scăzut și activitățile de comunicații și transporturi.

Comparativ cu ianuarie 2025, serviciile pentru întreprinderi au înregistrat o scădere de 4,4% ca serie brută și de 4,9% ca serie ajustată. Reducerile au fost cauzate în principal de scăderile din transporturi, servicii IT, alte servicii pentru firme și comunicații.

Singurul segment care a înregistrat creșteri a fost cel al producției cinematografice și al programelor de televiziune, unde cifra de afaceri a crescut cu 8,1%.