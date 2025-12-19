“Anul 2025 a reprezentat pentru Institutul de Studii Financiare (ISF) o perioadă de consolidare și maturizare, marcând pași importanți în dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sectorul financiar și de asigurări. Sub deviza „Accelerăm și creștem”, ISF a continuat să transforme experiența de formare profesională, adaptând programele la cerințele dinamice ale pieței și integrând tehnologii moderne și competențe esențiale pentru viitor, precum analiza datelor, digitalizarea proceselor și sustenabilitatea. Accentul strategic al Institutului a fost orientat către adaptarea la schimbările rapide ale pieței, pentru a răspunde cerințelor unui mediu profesional în continuă transformare.

În 2025, ISF și-a consolidat poziția ca actor esențial în formarea profesioniștilor din asigurări. Instituția a adaptat programele educaționale la noile cerințe ale industriei, implementând module specializate și platforme online moderne care au facilitat accesul unui număr mai mare de participanți. Colaborarea strânsă cu piața a permis integrarea feedback-ului companiilor de asigurări, astfel încât formarea oferită să fie relevantă și aplicabilă în practică.

În 2025 au fost consolidate programele de formare continuă, iar curricula a fost adaptată la evoluțiile legislative și la transformările tehnologice din industriile financiare. S-au dezvoltat: module avansate în managementul riscului; programe privind competențele digitale necesare în supravegherea financiară; cursuri privind etica profesională și protecția consumatorului.

ISF a continuat să dezvolte cooperări cu universități, asociații profesionale și entități din piața financiară, pentru: creșterea accesului la formare pentru tineri; susținerea proiectelor de cercetare aplicată; armonizarea standardelor profesionale cu cele europene.

În aceiași măsură, ISF urmărește extinderea colaborărilor cu instituții similare din alte state europene, pentru schimb de expertiză și alinierea standardelor de pregătire.

Pregătire profesională inițială: 9.694 participanți;

Pregătire profesională continuă: 12.594 participanți;

Total: 22.288 participanți în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025.

În ceea ce privește programele de formare profesională, până la sfârșitul anului se estimează un total de 2.213 participanți, cu o participare de 1.295 persoane în cursul anului.

Pe partea de educație financiară și implicare în comunitate, ISF a continuat să dezvolte inițiative de educație financiară adaptate publicului tânăr și profesionalilor din educație:

StartFIN: formarea cadrelor didactice din învățământul primar – 536 participanți în 22 grupe;

Start2Learn: Finanțe personale: 1.390 elevi din 24 de licee au participat la 118 sesiuni;

Play & Save: Descoperă lumea banilor: 776 elevi și studenți implicați în patru orașe;

SmartFin@ISF: 1.692 studenți participanți, dintre care 263 online;

Premierea lucrărilor științifice: 7 sesiuni organizate în colaborare cu universități de prestigiu.

Aceste programe reflectă angajamentul ISF de a susține alfabetizarea financiară și profesionalizarea continuă la nivel național.

În cadrul institutului luăm în considerare competențele esențiale pentru viitor. Pe măsură ce industria asigurărilor evoluează, competențele cerute profesioniștilor se schimbă rapid.

În următorii ani, se conturează câteva direcții majore: Competențe digitale avansate, inclusiv analiza datelor și utilizarea inteligenței artificiale; Cunoștințe în domeniul ESG și sustenabilității, pentru a răspunde reglementărilor europene; Gestionarea riscurilor cibernetice și produse de tip cyber insurance; Abilități de comunicare și consiliere, adaptate unui consumator informat și exigent; Flexibilitate și învățare continuă, pentru a face față ritmului accelerat de schimbare a pieței.

Privind spre anul următor, ISF și-a stabilit direcții clare de dezvoltare: Extinderea programelor educaționale, cu accent pe competențe digitale și tehnologii emergente; Îmbunătățirea platformelor de e-learning și a sistemelor de evaluare digitale; Consolidarea parteneriatelor internaționale pentru a aduce bune practici globale în România; Susținerea culturii de formare continuă în piața asigurărilor; Sprijinirea industriei în adaptarea la schimbările legislative și tehnologice, inclusiv în zona AI și reglementare europeană.

Institutul de Studii Financiare contribuie la incluziunea financiară în România prin educație, formarea profesioniștilor și cercetare. Aceasta, la rândul său, stimulează dezvoltarea economică prin creșterea accesului la finanțare, antreprenoriat și investiții.

ISF realizează studii și analize privind comportamentul financiar al românilor, accesul la servicii financiare și obstacolele în calea incluziunii. Rezultatele cercetărilor pot ghida deciziile autorităților și ale băncilor pentru a dezvolta politici și produse care să ajute grupurile defavorizate. Impactul rezultat: politici mai eficiente în promovarea incluziunii financiare.

Datele internaționale arată o evoluție pozitivă a incluziunii financiare în România. Procentul adulților care dețin un cont la o instituție financiară a crescut de la aproximativ 45% în 2011 la aproape 70% în 2021, potrivit datelor Global Findex (World Bank). Această evoluție reflectă atât extinderea serviciilor financiare, cât și impactul digitalizării și al inițiativelor de educație financiară.

În același timp, cercetările realizate de Institutul de Studii Financiare evidențiază faptul că educația financiară rămâne un factor – cheie pentru utilizarea eficientă a serviciilor financiare. Un studiu ISF arată că o parte semnificativă a populației adulte nu a beneficiat de educație financiară formală, însă majoritatea covârșitoare a acestora declară că resimte nevoia unor astfel de cunoștințe.

Educația financiară este una dintre cele mai eficiente investiții pe termen lung în economie. Datele și analizele realizate de Institutul de Studii Financiare arată că un nivel mai ridicat de alfabetizare financiară se traduce printr-un acces mai bun la finanțare, un comportament responsabil de economisire și o deschidere mai mare către antreprenoriat și investiții. Rolul ISF este de a transforma cercetarea și educația în instrumente concrete de dezvoltare economică.

În concluzie, anul 2025 a confirmat rolul strategic al ISF în sectorul financiar non-bancar din România: instituția nu doar că a răspuns provocărilor actuale, dar a și pregătit terenul pentru transformările viitoare. Prin digitalizare, programe specializate și inițiative educaționale inovatoare, ISF consolidează dezvoltarea profesională a industriei și contribuie la creșterea nivelului de competență și profesionalism al participanților. De asemenea anul 2025 a reprezentat pentru ISF un pas esențial în modernizarea și consolidarea rolului său în piața financiară. Cu o strategie clară și o orientare puternică spre digitalizare, calitate și deschidere internațională, instituția își propune să rămână un pilon al profesionalizării și educației financiare în România.

Într-un an record, cursurile și programele ISF transformă sute de mii de decizii financiare, făcând din 2025 un punct de cotitură pentru alfabetizarea financiară a românilor. Cine spune că finanțele sunt complicate, nu a participat la programele ISF. Peste 30.000 de români știu acum cum să transforme cunoștințele în avantaje concrete”.