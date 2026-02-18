În prezent, permisele de conducere nu au termen de expirare și rămân valabile pe viață în Germania, însă specialiștii atrag atenția că reflexele și capacitatea de evaluare scad odată cu înaintarea în vârstă, iar datele privind accidentele alimentează dezbateri intense.

Potrivit Inside Digital, se poartă o discuție concretă despre introducerea unor verificări suplimentare pentru șoferii cu vârsta de 75 de ani și peste. Planurile de reformă la nivelul Uniunii Europene care ar fi impus controale medicale obligatorii pentru seniori au fost respinse de Parlamentul European, astfel că deciziile privind modificările aparțin fiecărei țări.

Datele de la Oficiul German de Statistică arată că persoanele în vârstă implicate în accidente rutiere sunt cauza principală în peste două treimi din cazuri, iar în cazul celor peste 75 de ani cifra ajunge la trei sferturi. Totuși, proporțional, seniorii sunt mai puțin susceptibili de a fi implicați în accidente decât șoferii mai tineri, iar problema apare mai ales atunci când se produce un accident.

TÜV-ul german propune introducerea „verificărilor” (Rückmeldefahrten) pentru persoanele peste 75 de ani, care constau într-un test drive cu un instructor calificat. Testul nu implică revocarea automată a permisului, ci oferă feedback personalizat privind stilul de condus, punctele forte, punctele slabe și reglementările rutiere actuale.

Unele sondaje de opinie arată un sprijin larg pentru această măsură: până la 80% dintre respondenți cred că permisele ar trebui revocate celor care nu pot conduce în siguranță, iar majoritatea seniorilor se declară deschiși la inspecții suplimentare.

Pentru mulți seniori, conducerea nu este un lux, ci o necesitate, mai ales în afara orașelor mari, unde transportul public este limitat. Peste 70% dintre seniori consideră că abilitatea de a conduce este esențială pentru participarea activă la viața socială. Experții recomandă, în locul retragerii automate a permisului, instruire suplimentară, cursuri de perfecționare și teste regulate de vedere și reflexe. Organizațiile auto și școlile de șoferi oferă deja cursuri speciale de siguranță pentru șoferii mai în vârstă.

Controalele medicale pentru seniori sunt deja aplicate în alte țări europene: în Elveția, persoanele peste 75 de ani trebuie să facă un control medical la fiecare doi ani, iar în Italia șoferii mai în vârstă își reînnoiesc periodic permisele. Dezbaterea privind aptitudinile obligatorii pentru seniori la volan continuă, iar întrebarea nu este dacă, ci când alte țări vor adopta măsuri similare.