Cardul european de asigurări sociale de sănătate avea până recent o valabilitate standard de doi ani pentru toate categoriile de asigurați. Noile reguli schimbă însă această perioadă pentru copiii sub 18 ani și pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani.

Pentru pensionari, valabilitatea crește la zece ani, iar pentru copii, cardul va fi valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Toate celelalte categorii de persoane rămân în continuare cu valabilitatea de doi ani de la data emiterii. Măsura este prevăzută în Legea nr. 163/2025, aplicabilă din 27 octombrie 2025.

Cardul european de sănătate este documentul care oferă asiguraților acces la îngrijiri medicale necesare în timpul unei șederi temporare într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Documentul este valabil și în statele Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană și în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Cardul nu acoperă tratamente programate în străinătate și nu înlocuiește asigurările suplimentare de sănătate, însă este esențial pentru situațiile medicale neprevăzute care pot apărea în timpul unei călătorii.

Datele Casei de Asigurări de Sănătate Olt arată că, doar de la începutul acestui an, au fost emise peste trei mii opt sute de carduri europene, ceea ce reflectă interesul ridicat al populației pentru acest document util în călătoriile externe.

Extinderea perioadei de valabilitate vine ca răspuns la nevoile celor două grupuri vizate. În cazul copiilor, reemiterea cardului la fiecare doi ani însemna un proces inutil de repetat pe parcursul întregii perioade de creștere, fără schimbări relevante ale situației lor medicale sau administrative.

Pentru pensionari, procedura de solicitare repetată putea fi mai dificil de gestionat, iar autoritățile au considerat că o valabilitate de zece ani este mai adecvată pentru această categorie.

Măsura reduce și presiunea administrativă asupra Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care nu va mai fi nevoită să proceseze cereri atât de des pentru aceste două categorii. Totodată, schimbarea simplifică modul în care asigurații se pregătesc pentru călătoriile în străinătate, având un document valabil pe o perioadă mult mai lungă.

Cardul european se solicită la casa teritorială de sănătate, iar eliberarea sa are loc, de regulă, în câteva zile lucrătoare. Asiguratul trebuie să verifice că documentul este valabil înainte de plecarea într-o călătorie, deoarece cardul este recunoscut doar dacă perioada de valabilitate nu a fost depășită.

Procedura de emitere rămâne aceeași pentru toate categoriile de persoane, indiferent de durata pentru care se acordă.