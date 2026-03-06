Anul școlar 2025-2026 include o vacanță de primăvară care coincide cu sărbătorile pascale, oferind elevilor o perioadă de pauză înainte de ultima etapă a cursurilor.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, vacanța va începe sâmbătă, 4 aprilie, și se va încheia marți, 14 aprilie, astfel încât familiile să poată petrece împreună perioada Paștelui Ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie.

Cursurile vor fi reluate miercuri, 15 aprilie, moment în care începe ultima parte a anului școlar.

Ultima etapă de învățare este dedicată încheierii situației școlare și pregătirilor administrative pentru anul următor. Pentru elevii din clasele terminale, această perioadă este mai scurtă și are o miză mai ridicată.

Absolvenții clasei a VIII-a și cei ai claselor a XII-a sau a XIII-a vor încheia cursurile mai devreme, la începutul lunii iunie, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenele naționale.

În această perioadă, elevii de gimnaziu se vor concentra pe Evaluarea Națională pentru admiterea la liceu, în timp ce liceenii se vor pregăti pentru Bacalaureat, examen esențial pentru continuarea studiilor în învățământul superior.

Ultimul modul de cursuri va continua până la vacanța de vară, care începe pe 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor, marcând sfârșitul oficial al anului școlar 2025-2026.

Potrivit Ministerului Educației, cursurile încep pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026. Elevii vor participa la ore timp de 36 de săptămâni, cu excepții în privința elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, respectiv a XIII-a.

Anul școlar 2025-2026 este structurat în cinci module de cursuri, după cum urmează:

De luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

De luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025;

De joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

De miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

Modulele vor fi structurate după cum urmează:

Modulul 1 : 8 septembrie – 24 octombrie 2025;

: 8 septembrie – 24 octombrie 2025; Modulul 2 : 3 noiembrie – 19 decembrie 2025;

: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025; Modulul 3 : 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare);

: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare); Modulul 4 : 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (se stabilește local);

: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (se stabilește local); Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026.

Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026