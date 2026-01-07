Într-o scrisoare adresată statelor membre și Parlamentului European, Ursula von der Leyen propune ca guvernele naționale să poată utiliza încă din 2028 o parte semnificativă din fondurile agricole prevăzute inițial pentru o etapă ulterioară a bugetului.

„Pentru a ne asigura că vor fi disponibile din 2028 resurse suplimentare pentru a răspunde necesităţilor fermierilor şi comunităţilor rurale, propun ca statele membre UE, atunci când depun planul iniţial, să aibă acces la până la două treimi din sumele care sunt în mod normal disponibile pentru evaluarea intermediară”, se arată în documentul transmis de președinta Comisiei.

Potrivit acesteia, impactul financiar ar fi considerabil încă din primii ani ai noului cadru bugetar.

„Este vorba de o sumă de aproximativ 45 miliarde de euro care poate fi mobilizată imediat pentru sprijinirea fermierilor”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Scrisoarea a fost transmisă înaintea reuniunii de miercuri a miniștrilor Agriculturii din statele membre UE, considerată o ultimă rundă de negocieri înaintea unei posibile decizii privind acordul UE–Mercosur.

Executivul comunitar încearcă să convingă statele reticente, în special Italia, să renunțe la opoziția față de semnarea acordului.

Reacția Romei a fost una pozitivă, sugerând o posibilă schimbare de poziție.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat:

„Salut cu satisfacţiei decizia Comisiei Europene de a amenda, aşa cum a cerut Italia, noul cadru financiar multianual propus, pentru a face disponibili încă 45 miliarde de euro în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) din 2028”.

Această reacție este interpretată la Bruxelles ca un semnal că Italia ar putea susține acordul UE–Mercosur.

Comisia Europeană a anunțat marți că încearcă să atenueze îngrijorările fermierilor privind reducerile semnificative din bugetul UE, pe fondul protestelor ample din sectorul agricol.

În prezent, la Bruxelles se desfășoară negocieri privind noul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028–2034. Executivul comunitar propune majorarea bugetului total la aproximativ 2.000 de miliarde de euro, dar și o reformă structurală.

Planul vizează consolidarea mai multor instrumente financiare – inclusiv fondurile pentru Politica Agricolă Comună și fondurile structurale – într-un singur fond major.

În acest context, sectorul agricol ar urma să primească mai puține resurse decât în actualul exercițiu bugetar. Pentru perioada 2028–2034, fermierii ar beneficia de aproape 300 de miliarde de euro, cu peste 20% mai puțin comparativ cu alocările din intervalul 2021–2027.

Această perspectivă explică opoziția fermierilor și presiunea politică asupra guvernelor naționale.

Executivul UE, sprijinit de susținători ai acordului precum Germania și Spania, încearcă să obțină o majoritate calificată – 15 state membre reprezentând cel puțin 65% din populația UE – necesară pentru semnarea acordului cu blocul Mercosur.

Un vot ar putea avea loc chiar vineri, iar semnarea acordului este posibilă pe 12 ianuarie.

Susținătorii acordului argumentează că acesta, negociat timp de 25 de ani, ar fi cel mai amplu acord comercial al UE în privința reducerilor tarifare și ar contribui la:

-stimularea exporturilor afectate de taxele impuse de SUA;

-reducerea dependenței economice de China;

-asigurarea accesului la minerale critice.

În condițiile în care Polonia și Ungaria se opun acordului, iar Franța îl critică deschis, poziția Italiei este considerată decisivă pentru obținerea majorității necesare.

Un vot final este așteptat vineri, iar decizia ar putea marca un moment-cheie pentru politica comercială și agricolă a Uniunii Europene.