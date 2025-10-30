Premierul Ilie Bolojan a spus că s-au dat legi care permit corectarea salariilor mari la anumite autorități, dar problema este că cei care aplică aceste legi nu respectă spiritul lor. În loc să reducă salariile, ei reduc doar din grilele de salarizare. El a mai spus că astfel de măsuri sunt puse în aplicare de oameni rău intenționați, care nu înțeleg că lucrurile nu mai pot merge ca înainte.

„Corectarea nedreptăţilor se face în două feluri. În primul rând, ai nevoie de legi care să creeze un cadru necesar ca să le poţi îndrepta şi foarte important, să ai oameni care chiar fac asta. Gândiţi-vă, de exemplu, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi, pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau, respectând litera legii, de fapt îşi bat joc de lege. Şi atunci, gândiţi-vă, că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilităţi, să mimezi asta, din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte, pentru că au redus posturi vacante. S-a încercat asta şi în administraţie şi de aceea, atunci când a depins direct de mine, am solicitat să o facem cum trebuie, să nu ne batem joc de cetăţeni, pentru că oamenii vor vedea că doar mimăm reducerea”, a declarat premierul pentru Antena 1.

Bolojan a mai spus că propunerile legate de pensionarea magistraților și alte măsuri din administrație reprezintă corecturi necesare, menite să aducă veniturile la un nivel corect și rezonabil, similar cu standardele din alte țări europene.