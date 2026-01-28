Grupul american United Parcel Service (UPS) intră într-o nouă etapă a procesului de restructurare, anunțând reducerea semnificativă a forței de muncă și a infrastructurii operaționale, în contextul schimbării strategiei comerciale și al diminuării relației cu Amazon.

Compania intenționează să renunțe la aproximativ 30.000 de angajați pe parcursul acestui an, măsură care va fi implementată preponderent prin plecări naturale și prin lansarea unui program de retrageri voluntare adresat șoferilor cu normă întreagă. Potrivit conducerii, decizia este strâns legată de scăderea volumelor de livrări provenite din colaborarea cu Amazon, ceea ce va conduce la reducerea activității operaționale cu circa 25 de milioane de ore.

În paralel cu ajustarea personalului, UPS își va restrânge și rețeaua de facilități logistice. În prima parte a anului 2026 sunt programate închideri a 24 de clădiri, după ce anul trecut compania a scos din uz aproape o sută de locații. Reprezentanții UPS au precizat că procesul ar putea continua și în a doua jumătate a anului, în timp ce investițiile în automatizare vor fi accelerate pentru a eficientiza operațiunile rămase.

Actualul val de măsuri vine după reduceri de personal mult mai ample decât se anticipase inițial. În 2024, UPS a eliminat 48.000 de posturi, dintre care o parte semnificativă a vizat structurile de management, depășind considerabil ținta anunțată anterior.

Sub conducerea directorului general Carol Tomé, compania traversează o transformare strategică de amploare, menită să repoziționeze UPS într-un context de piață diferit, marcat de ieșirea treptată din parteneriatul cu Amazon. Separarea este estimată să aducă economii totale de aproximativ 3 miliarde de dolari pe termen mediu.

În pofida reducerilor și a reorganizării interne, rezultatele financiare din ultimul trimestru au fost peste așteptările analiștilor, semn că planul de redresare începe să producă efecte. Reacția investitorilor a fost pozitivă, titlurile UPS consemnând o apreciere de aproape 2% după publicarea informațiilor.