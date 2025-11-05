Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a transmis că inițiativa a reunit 30 de studenți și cadre didactice din Republica Moldova, alături de peste 300 de beneficiari indirecți.

În cadrul proiectului au fost organizate cursuri, ateliere, expoziții și vizite tematice, menite să promoveze dialogul cultural și cooperarea academică între tinerii din cele două state.

Printre rezultatele concrete ale programului se numără realizarea unui album cultural, producerea unui film de promovare, lansarea website-ului moldovaculturala.ugal.ro și distribuirea de materiale informative pe ambele maluri ale Prutului.

Universitatea a subliniat că toate aceste acțiuni contribuie la consolidarea legăturilor educaționale și culturale dintre România și Republica Moldova.

Proiectul a fost derulat în colaborare cu mai multe instituții culturale și universitare din Galați și Chișinău. Potrivit Universității „Dunărea de Jos”, parteneriatele stabilite în cadrul programului vor fi extinse și în anii următori, pentru dezvoltarea unor noi proiecte comune.

Reprezentanții instituției au arătat că obiectivul principal a fost acela de a crea un cadru de dialog cultural și de a încuraja tinerii basarabeni să se apropie de valorile și tradițiile românești prin intermediul mediului digital și al schimburilor educaționale.

Pe lângă proiectul finalizat în octombrie, universitatea a lansat luna trecută și o campanie de promovare instituțională adresată elevilor din cinci raioane ale Republicii Moldova: Anenii Noi, Basarabeasca, Cimișlia, UTA Găgăuzia și Cahul.

Timp de o lună, 100 de elevi au participat la activități de informare și la vizite în cadrul facultăților Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Conform informațiilor transmise de instituție, campania a debutat cu vizita unui grup de 20 de elevi din raionul Anenii Noi, întâmpinați de rectorul Marian Barbu și de directorul Departamentului de Relații Internaționale, George Adrian Ifrim.

Aceștia au prezentat oferta educațională a universității și au vorbit despre condițiile de studiu și integrarea studenților basarabeni în comunitatea academică.

„Începând de astăzi, 15 octombrie, timp de o lună, Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galați derulează o campanie de promovare instituțională în rândul a 100 de elevi din liceele din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cimișlia, UTA Găgăuzia și Cahul din Republica Moldova. Elevilor li se va prezenta oferta educațională a instituției, în cadrul unor prin vizite la sediile facultăților din cadrul Universității ‘Dunărea de Jos’ din Galați. Elevii vor putea vedea dotările din laboratoare, condițiile și confortul oferit de unitățile de cazare și gradul înalt de integrare a studenților basarabeni în viața comunității academice”, informa la vremea respectivă Universitatea „Dunărea de Jos”.

Acțiunea a fost susținută financiar din Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale, oferit de Ministerul Educației și Cercetării.