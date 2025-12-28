Conform analizei realizate de Visual Capitalist pe baza datelor OCDE, elevii unguri se situează printre cei mai buni din lume la matematică, în timp ce România a obținut un scor mediu sub 472 de puncte, plasându-se semnificativ sub media OCDE și în afara primelor 35 de poziții.

Publicația maghiară VG.hu a relatat că elevii din Ungaria se numără printre cei mai performanți la matematică la nivel mondial, ceea ce în unele comentarii din media regională a fost prezentat ca un subiect de mândrie și, în termeni ironici, chiar de „invidie” din partea României față de succesele tinerilor matematicieni vecini.

Conform acestei abordări, tehnologia și utilizarea datelor în diverse domenii sporesc importanța competențelor matematice, iar rezultatele obținute de tinerii maghiari ar reflecta competitivitatea solidă a sistemului educațional din Ungaria în acest domeniu.

În același timp, comentarii populare și postări virale în social media susțin că presa maghiară folosește uneori realizările elevilor pentru a evidenția performanțele în comparație cu alte țări din regiune, inclusiv România, generând reacții de iritare sau ironie în anumite segmente ale publicului.

Rezultatele României la PISA arată un scor mediu de 428 de puncte la matematică în 2022, ceea ce nu a fost suficient pentru a o plasa în topul celor mai bine clasate 35 de țări participante. Acest rezultat poziționează România sub media OCDE și evidențiază un contrast cu alte state din Europa Centrală, cum ar fi Ungaria sau Polonia, care au reușit să intre în clasament.

Specialiștii în educație subliniază că testele PISA măsoară capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele în situații reale, iar pentru România această performanță ridică semne de întrebare privind eficiența predării matematicii pe scară largă, nu neapărat doar la nivel de excelență.

Pe de altă parte, performanțele individuale ale elevilor români la competiții internaționale de matematică rămân remarcabile. Loturile României au obținut medalii importante la olimpiade internaționale, plasându-se pe locuri fruntașe în competiții academice de prestigiu, ceea ce arată că există talente excepționale în sistemul educațional, chiar dacă performanța generală la nivel național, reflectată de testele PISA, nu este la fel de puternică.

Această divergență între excelența elevilor de top și rezultatele medii ale întregii populații școlare stârnește dezbateri în societate și în rândul experților în educație cu privire la modul în care sistemele de învățământ pot sprijini atât performanța individuală cât și îmbunătățirea generală a competențelor matematice.