Jurnaliștii maghiari subliniază în ultimele analize că economia Ungariei se află într-o fază de creștere solidă, în timp ce România înregistrează scăderi ale veniturilor reale.

Publicația Mandiner atrage atenția că percepțiile negative despre economia Ungariei nu reflectă realitatea și că datele oficiale confirmă o îmbunătățire a puterii de cumpărare a cetățenilor maghiari.

Conform celor mai recente date Eurostat pentru trimestrul trei din 2025, venitul real pe cap de locuitor în Ungaria a crescut cu 1,6%. Acest indicator reflectă câți bani le rămân cetățenilor după ajustarea pentru inflație și este unul dintre cei mai importanți parametri ai puterii de cumpărare.

Această performanță plasează Ungaria aproape de Italia, țara cu cel mai ridicat venit real pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Creșterea indică faptul că maghiarii își permit să cumpere mai multe bunuri și servicii, consolidând stabilitatea economică internă.

În contrast, România a înregistrat o scădere de peste 3% a veniturilor reale, ceea ce înseamnă o reducere vizibilă a puterii de cumpărare a românilor. În timp ce media Uniunii Europene a rămas aproape constantă, românii se confruntă cu dificultăți mai mari în gestionarea cheltuielilor zilnice.

Această situație demonstrează că ideea conform căreia Ungaria ar fi în urmă față de România este complet eronată și nu se bazează pe date economice concrete.

Experții economici din Budapesta subliniază că economia Ungariei se află într-o fază de ascensiune solidă, cu o putere de cumpărare în creștere pentru cetățeni. Această tendință pozitivă contrazice majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, unde veniturile reale fie stagnează, fie scad.

Datele Eurostat arată că Ungaria are o performanță economică superioară României în 2025, cu venituri reale în creștere și o putere de cumpărare mai mare pentru populație. Aceasta confirmă faptul că percepțiile negative despre economia maghiară nu reflectă realitatea și că Ungaria se menține printre statele cu cele mai bune rezultate economice din Uniunea Europeană.