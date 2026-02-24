Ungaria a înregistrat în 2025 aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări, potrivit datelor prezentate de Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency, organizația guvernamentală pentru sectorul turistic.

Organizația a arătat că turismul din Ungaria a încheiat anul 2025 cu cea mai bună performanță din istorie, iar evoluția pozitivă a fost susținută atât de turismul intern, cât și de creșterea piețelor internaționale. România s-a evidențiat ca una dintre cele mai dinamice piețe, iar ritmul de creștere al Ungariei a fost de aproape două ori și jumătate peste media Uniunii Europene.

În 2025, Ungaria a primit 713.200 de turiști din România, în creștere cu 11,9% față de anul precedent. Numărul înnoptărilor efectuate de români a ajuns la 1,38 milioane, în urcare cu 10,4% comparativ cu 2024. Aceste cifre plasează România pe locul al doilea în clasamentul piețelor internaționale pentru Ungaria.

Printre cele mai populare destinații alese de turiștii români se numără Budapesta, Debrecen și regiunea sa, Gyula, Szeged, zona Lacului Balaton, Tokaj și Nyíregyháza, regiunile montane Mátra–Bükk, stațiunile balneare Bük și Sárvár, precum și orașe precum Pécs, Villány, Győr sau Sopron. Apropierea geografică și accesibilitatea rutieră, alături de oferta de wellness, gastronomie și experiențe culturale, sunt menționate drept factori decisivi.

La nivel național, 19,5 milioane de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% mai mult decât în 2024. Segmentul de cazare alternativă a adăugat aproximativ 400.000 de vizite. Numărul total de înnoptări a ajuns la 47 de milioane, în creștere cu 4,3%.

Turismul intern a generat aproape 10 milioane de turiști, iar piețele externe au adus aproape 10 milioane de vizitatori și 24,3 milioane de înnoptări.

Budapesta a atras peste 7,6 milioane de turiști, care au generat 18 milioane de înnoptări. Capitala și-a menținut dinamica prin oferta culturală, gastronomică și calendarul de evenimente internaționale, precum și prin extinderea conectivității aeriene.

Visit Hungary a precizat că rezultatele record sunt susținute de investiții constante în infrastructură și în oferta turistică. În 2025 și începutul anului 2026 au fost deschise hoteluri noi în Budapesta, Debrecen și Makó. Dezvoltările de la Aeroportul Budapesta și extinderea rutelor aeriene contribuie la accesibilitatea destinației.

Organizația a mai arătat că turismul activ și sustenabil este susținut prin noi rute de ciclism și modernizarea infrastructurii pentru turismul în natură. Calendarul cultural și de evenimente pentru 2026 include expoziții internaționale, festivaluri de muzică și gastronomie, precum și competiții sportive.

Turismul contribuie cu peste 14% la PIB-ul Ungariei și susține mijloacele de trai pentru aproape 400.000 de familii, potrivit datelor prezentate de Visit Hungary.

În același timp, România a înregistrat în anul 2025 aproape 13,9 milioane de vizitatori, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). De asemenea, înnoptările înregistrate, anul trecut au însumat 29,685 milioane.