Potrivit organizației, justiția riscă să fie „înghițită de zgomotul public”, iar reacțiile nejustificate din spațiul mediatic asupra deciziilor instanței supreme pun în pericol principiul fundamental al independenței justiției.

UNBR arată că, deși critica juridică argumentată este legitimă, linșajul mediatic și apelurile la „justiția populară” nu fac decât să submineze încrederea în instituțiile statului. Respectul pentru lege și pentru procedură este descris ca fiind o condiție esențială a libertății, fără de care societatea riscă să cadă pradă arbitrariului, iar justiția să devină un instrument al emoțiilor colective și al pasiunilor de moment.

„Reacțiile din spațiul public asupra deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție încalcă independența justiției. Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linșajul mediatic și apelul la „justiția populară” sunt periculoase pentru noi toți. UNBR reafirmă că respectul pentru lege și pentru procedură nu este un gest formal, ci o condiție a libertății: fără ele, societatea cade pradă arbitrarului, iar justiția se transformă într-un instrument al pasiunilor de moment. Denigrarea publică repetată a actului de justiție nu doar că subminează o instituție, ci generează efecte de anvergură și pe termen lung: erodarea prezumției de nevinovăție, încurajarea reprizelor de răzbunare extra-legale, influențe politice sau economice care exploatează vidul de încredere, o reducere dramatică a capacității sistemului de a aplica legea în mod previzibil și lista poate continua”, a transmis UNBR.

Organizația atrage atenția că denigrarea repetată a actului de justiție produce consecințe serioase, de lungă durată: erodarea prezumției de nevinovăție, încurajarea răzbunărilor în afara cadrului legal, amplificarea influențelor politice și economice asupra sistemului și reducerea capacității acestuia de a aplica legea într-un mod coerent și previzibil. Toate acestea duc, în final, la pierderea autorității justiției și la creșterea vulnerabilității cetățenilor în fața abuzurilor.

„Atunci când încrederea publică în justiție se destramă, consecințele vor fi resimțite de toți: justiția își pierde autoritatea, cetățenii devin vulnerabili în fața abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur, transformându-se într-un teren al arbitrariului. Într-un asemenea scenariu, recuperarea controlului instituțional și moral asupra actului de justiție este mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătorești — pentru că distrugerea încrederii se propagă dincolo de proceduri și instanțe, în fibrele societății. Avocații au datoria de a readuce dezbaterea în spațiul rațiunii. Nu pentru a apăra decizii anume, ci pentru a apăra ordinea juridică de tentația unor manipulări populiste”, a subliniat organizația.

UNBR subliniază că distrugerea încrederii publice în justiție are efecte profunde, care se propagă dincolo de instanțe și proceduri, afectând coeziunea și moralitatea socială. Recuperarea acestui echilibru instituțional și moral este mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătorești, deoarece încrederea pierdută nu poate fi reconstruită ușor.

În acest context, Uniunea consideră că avocații au datoria de a readuce dezbaterea juridică în spațiul rațiunii și de a apăra ordinea de drept împotriva manipulărilor populiste. Scopul nu este apărarea unor decizii individuale, ci protejarea întregului sistem juridic de presiuni externe și de tentația de a transforma actul de justiție într-un spectacol public.