Autoritățile testează un nou tip de semafor care include un al patrulea semnal luminos. Această modificare este determinată de creșterea numărului de vehicule autonome care circulă pe drumuri.

Semnalul alb, denumit urmează fluxul de trafic, este conceput pentru a facilita comunicarea între semafoare și vehiculele autonome. Acesta ar permite autoturismelor fără șofer să se coordoneze mai eficient în intersecții și în coloane aglomerate, transmite Blic.

Specialiștii au explicat că vehiculele autonome vor primi indicații de la semnalul alb. În același timp, șoferii autoturismelor clasice vor continua să respecte regulile actuale de circulație și semnalele semaforului clasic.

Testele sunt în desfășurare în zone cu trafic pietonal redus, precum porturi și districte industriale. Primele rezultate arată că noul sistem ar putea reduce timpul de călătorie și consumul de combustibil.

Pentru implementarea la scară largă ar fi necesar ca între 30% și 40% dintre vehiculele de pe drumuri să fie autonome. În aceste condiții, schimbarea nu este considerată realizabilă pe termen scurt.

Conceptul a fost propus de cercetătorii de la North Carolina State University, sub conducerea profesorului Ali Hajbabaie. Statul North Carolina este utilizat ca zonă principală de testare pentru această tehnologie.

Autoritățile din Michigan au început, de asemenea, să lucreze la sisteme similare.

În anii 2024 și 2025, sistemul a fost testat în simulări computerizate și în medii controlate. Acestea includ porturi sau zone industriale cu trafic de vehicule autonome.

Vehiculele autonome sunt capabile să perceapă mediul înconjurător și să navigheze fără intervenție umană directă. Acestea utilizează senzori, algoritmi și sisteme de inteligență artificială pentru deplasare.

Vehiculele se bazează pe senzori Lidar pentru a crea hărți tridimensionale ale împrejurimilor. Radarul este utilizat pentru detectarea obiectelor la distanță și calcularea vitezei acestora.

Camerele video permit identificarea semnelor de circulație și a culorilor semaforului. Unitatea de procesare analizează datele colectate pentru a lua decizii privind frânarea sau evitarea obstacolelor.

Industria auto clasifică aceste vehicule pe o scară de la 0 la 5, în funcție de gradul de automatizare.