Comisia Europeană a început procedura de revizuire a regulamentului privind produsul paneuropean de pensii personale, cunoscut sub denumirea PEPP. Scopul revizuirii este creșterea atractivității acestui produs financiar pentru cetățenii europeni.

Discuțiile au avut loc în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene. Autoritățile europene consideră că produsul nu a avut până acum succesul anticipat.

Datele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale arată că doar aproximativ 20% dintre europeni participă la sisteme de pensii ocupaționale. În același timp, doar 18% dintre cetățeni dețin produse de pensii personale.

PEPP a fost lansat în 2022 ca o schemă suplimentară de economisire pentru pensie la nivel european. Produsul permite contribuții într-un cont de pensie care poate fi utilizat în orice stat membru al Uniunii Europene.

Portabilitatea este considerată unul dintre principalele avantaje ale acestui tip de pensie. Un participant poate continua să contribuie la același cont chiar dacă se mută într-o altă țară din Uniunea Europeană.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România va introduce un tratament fiscal avantajos pentru pensiile paneuropene. Acesta a explicat că facilitățile fiscale vor fi similare celor existente pentru pensiile facultative din Pilonul III.

Contribuțiile la pensiile paneuropene sunt deductibile în limita a 400 de euro pe an pentru angajat. În același timp, angajatorul poate contribui cu încă 400 de euro anual pentru același angajat.

Deducerile se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 martie 2026. Facilitatea fiscală fusese prevăzută într-o ordonanță de urgență adoptată în anul 2024. Procedurile de aplicare au fost clarificate abia la începutul acestui an.

În prezent, regimul fiscal pentru pensiile paneuropene este aliniat cu cel al pensiilor facultative și ocupaționale.

Pensiile paneuropene se află încă într-o etapă incipientă de dezvoltare în majoritatea statelor membre. Numărul furnizorilor este foarte redus la nivel european. În registrul central al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale sunt înregistrați doar câțiva furnizori activi.

Printre aceștia se numără compania Finax din Slovacia, care activează și în România. Un alt furnizor este Emeritus din Cipru.

Potrivit datelor din industrie, numărul clienților care au ales un produs PEPP rămâne limitat. Principalul furnizor, Finax, și-a propus să atingă un prag de aproximativ 20.000 de clienți pentru produsul European Pension.

În România, majoritatea administratorilor de pensii private nu au introdus încă în ofertă acest produs. Fondurile de pensii și companiile de asigurări se află încă într-o etapă de analiză și implementare.

Comisia Europeană a identificat mai multe motive pentru utilizarea redusă a produsului PEPP. Printre acestea se numără plafonul de 1% aplicat comisioanelor de administrare.

De asemenea, regulamentul actual impune cerințe obligatorii de consultanță pentru distribuția produsului.

Furnizorii trebuie să ofere subconturi naționale pentru cel puțin două state membre. În plus, cerințele privind protecția capitalului au fost considerate prea restrictive pentru furnizori. Aceste elemente au făcut produsul mai puțin atractiv comparativ cu alte produse de pensii disponibile la nivel național.

Prin revizuirea regulamentului, Comisia Europeană intenționează să elimine plafonul actual al comisioanelor. De asemenea, cerința obligatorie privind consultanța ar urma să fie eliminată.

Produsul de bază ar putea fi vândut online fără consultanță, iar consilierea financiară ar urma să fie oferită doar la cererea clientului.

Reforma propusă include și o nouă strategie de investiții. Aceasta se bazează pe conceptul de ciclu de viață al participantului. Riscul investițional ar urma să fie redus treptat pe măsură ce participantul se apropie de vârsta pensionării.

Cel puțin 95% din activele produsului de bază ar trebui investite în instrumente considerate necomplexe. Acestea pot include acțiuni listate, fonduri tranzacționate la bursă sau obligațiuni.

Restul de 5% din active ar putea fi investit în alte tipuri de instrumente. Acestea pot include investiții în infrastructură sau titluri de capital necotate.

Pe lângă produsul de bază, furnizorii ar putea oferi și variante personalizate. Aceste produse pot include garanții suplimentare sau strategii de investiții mai complexe. În aceste cazuri, furnizorii vor trebui să ofere consultanță pentru a explica riscurile și caracteristicile produsului.