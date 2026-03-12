Aproximativ 2,4 milioane de pensionari din România primesc pensia pe card în data de 12 martie. Primele confirmări privind virarea pensiilor au apărut încă de dimineață, potrivit Newsweek.

În jurul orei 9.00, CEC Bank a început să vireze pensiile, primele confirmări venind din Timișoara și din alte orașe.

În jurul orei 11.30 au apărut confirmări privind viramente realizate de ING Bank în Ploiești și în alte localități.

La ora 13.00 au fost semnalate primele viramente la Banca Transilvania în Oradea.

Ulterior au apărut confirmări și din alte orașe.

În jurul orei 14.00 au fost raportate primele pensii virate la BRD în Târgu Mureș.

La ora 14.30 au apărut confirmări la BRD Iași.

În jurul orei 15.00 au fost semnalate viramente la Banca Transilvania în București.

Ulterior au apărut confirmări la BRD Suceava.

După ora 16.30 au fost semnalate plăți și la Raiffeisen Bank în Bacău.

În jurul orei 17.00 au fost confirmate viramente și la BCR în București.

Experiențele anterioare arată că primele pensii sunt de obicei virate în jurul orei 9.00 la CEC Bank. Celelalte bănci mari nu au o oră fixă la care se fac viramentele. În majoritatea cazurilor, pensiile sunt virate după orele 13.00 – 14.00.

De asemenea, nu există o regulă privind ordinea în care sunt virate pensiile în funcție de oraș.

Pot apărea diferențe semnificative între momentul în care intră pensia pentru doi pensionari din orașe diferite. Aceste diferențe pot apărea chiar și în situația în care ambii pensionari au card la aceeași bancă.

Virarea pensiilor are loc într-un context de incertitudine legat de ajutoarele pentru pensionari. Guvernul a prevăzut în buget acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici.

Potrivit planului inițial, ajutorul ar urma să fie de 800 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 2.000 de lei. În același timp, PSD a anunțat că ar putea depune amendamente la buget. Social-democrații propun ca sprijinul să fie cuprins între 600 și 1.000 de lei.

Potrivit acestei propuneri, ajutorul ar urma să fie acordat pensionarilor cu pensii de până la 3.000 de lei.

Ministerul Muncii a publicat și un proiect de ordonanță de urgență privind aceste ajutoare. Documentul propune trei niveluri de sprijin financiar.

Astfel, pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei.

Pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei este propus un sprijin de 800 de lei.

Cei care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească un ajutor de 600 de lei.